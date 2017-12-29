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Джуд Лоу раздает автографы после спектакля в Лондоне

День "молодого папы" и случайное селфи Джуда с фотографом из Абхазии

Ибрагим Чкадуа
Новости
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Сегодня свой день рождения отмечает один из самых соблазнительных мужчин современности — Джуду Лоу исполнилось 45. Вспоминаем подробности встречи абхазского фотографа с очаровательным Джудом.

Анжелика Бения, Sputnik.

Известный голливудский сердцеед, мечта миллионов женщин всего мира, актер Джуд Лоу отмечает свой день рождения 29 декабря.

Джуд Лоу – британский актер театра и кино, многократно отмеченный премиями "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA, Сезар, кавалер французского ордена Искусств и литературы.

Абхазский журналист и фотограф Ибрагим Чкадуа сфотографировался с мировой звездой на улице Лондона 5 мая 2017 года.

Селфи с Джудом Лоу удалось сделать случайно, после спектакля с участием звезды по пьесе "Почтальон звонит дважды" в одном из лондонских театров, рассказал Sputnik Ибрагим Чкадуа.

Ибрагим Чкадуа и Джуд Лоу после спектакля в Лондоне
Ибрагим Чкадуа
Ибрагим Чкадуа и Джуд Лоу после спектакля в Лондоне

"Критики эту постановку ругают, а публика любит. Я был в компании, и меня больше интересовали фотографии самого актера, а селфи получилось случайно. После спектакля мы дождались выхода актера с черного хода. Он вышел, оказался очень доброжелательным человеком, раздал всем желающим автографы, со всеми сфотографировался и ушел. Обычно я не делаю селфи, но тут вместе со всеми как-то само собой получилось".

Селфи с Джуд Лоу после спектакля в Лондоне
Ибрагим Чкадуа
Случайное селфи с Джудом Лоу: приключение сухумчанина в Лондоне

По словам Чкадуа, больше всего в голливудской звезде приятно удивило его уважение к своему зрителю, ведь спектакль был физически и эмоционально сложным и отнял много сил у актера, но он все равно вышел к толпе поклонников, спокойно раздал автографы, сфотографировался, был терпелив и любезен со всеми.

"Это признак профессионализма, я считаю, хотя и никогда не был его фанатом. Сам факт, что мировая звезда каждый день играет в обычных спектаклях, говорит о работоспособности актера", — сказал Ибрагим Чкадуа.

Особенно абхазского зрителя удивил скромный уход Джуда Лоу сразу после общения с поклонниками — спокойно, без напускной помпезности.

"Он просто повыше поднял молнию своей куртки и пошел в одиночестве бродить по темному пустому переулку: ни охраны, ни личного автомобиля с водителем", — сказал Чкадуа.

Джуд появился на свет 29 декабря 1972 года в Луишеме, юго-восточном районе Лондона, в семье школьных учителей.

Селфи с Джуд Лоу после спектакля в Лондоне
Ибрагим Чкадуа
Селфи с Джуд Лоу после спектакля в Лондоне

Сейчас его родителям принадлежит театральная компания на юге Франции, а его старшая сестра занимается фотографией. Родители Джуда всегда увлекались театром, поэтому приветствовали ранний интерес сына, который с 6 лет начал выступать на сцене. Уже в 12 лет он играл в Национальном молодежном театре, а в 17 бросил школу ради съемок в телесериале "Семьи". Через два года, в 19 лет, Джуд начал играть во взрослом театре, где первая роль в постановке "Нескромность" принесла ему номинацию на премию Лоуренса Оливье как "Лучшему начинающему актеру". И в том же возрасте Джуд Лоу начал примерять на себя роль соблазнителя — образ, из которого актер не выходит и по сей день.

Не будем останавливаться на подробностях личной жизни Джуда, так как они ничуть не уступают тем романам, которые он играет по сценарию.

Джуд Лоу известен зрителям ролью доктора Ватсона в постановке Гая Ричи, кроме того, он играл Папу Пия XIII в сериале "Молодой Папа", Томаса Вулфа в фильме "Гений", молодого писателя в "Отеле "Гранд-Будапешт", робота-жиголо в фильме Спилберга "Искусственный разум".

По одной из версий, будущего актера назвали в честь песни Пола Маккартни "Hey, Jude!", которого родители новорожденного обожали.




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