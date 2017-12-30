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Дети участвуют в празднованиях Ноуроза (Новруз) «Новый день», традиционный афганский Новый год, 21 марта 2017 года в лагере для хоккеистов, расположенном на территории бывшего Олимпийского комплекса в южном пригороде Афин

Названы самые красивые близняшки в мире

© AFP/ LOUISA GOULIAMAKI
Новости
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Семилетние близняшки из США с радостью стали моделями после предложения их матери попробовать себя в модельном бизнесе.

СУХУМ, 30 дек — Sputnik. Британское издание Daily Mail назвало самых красивых близнецов в мире — семилетних Лию Роуз и Аву Мари, сообщается на Sputnik Беларусь.

Маленькие модели живут в Лос-Анджелесе и работают на два агентства, сотрудничают с брендами детской одежды и снимаются для модных журналов.

Популярность близняшкам принес их аккаунт в Instagram, который завела их мама Джеки. Сейчас на профиль очаровательных девочек подписаны более 168 тысяч человек.

По словам матери, она предложила дочкам стать моделями, если они этого хотят. Она была удивлена, когда дети стали прыгать и кричать от восторга, услышав такую идею.

Близняшки комфортно чувствуют себя в модельном бизнесе и любят быть в центре внимания.




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