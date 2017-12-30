Названы самые красивые близняшки в мире

Семилетние близняшки из США с радостью стали моделями после предложения их матери попробовать себя в модельном бизнесе.

СУХУМ, 30 дек — Sputnik. Британское издание Daily Mail назвало самых красивых близнецов в мире — семилетних Лию Роуз и Аву Мари, сообщается на Sputnik Беларусь.

Маленькие модели живут в Лос-Анджелесе и работают на два агентства, сотрудничают с брендами детской одежды и снимаются для модных журналов.

Публикация от Ava Marie & Leah Rose (@clementstwins) Дек 15, 2017 at 10:20 PST

Популярность близняшкам принес их аккаунт в Instagram, который завела их мама Джеки. Сейчас на профиль очаровательных девочек подписаны более 168 тысяч человек.

Публикация от Ava Marie & Leah Rose (@clementstwins) Дек 9, 2017 at 11:54 PST

По словам матери, она предложила дочкам стать моделями, если они этого хотят. Она была удивлена, когда дети стали прыгать и кричать от восторга, услышав такую идею.

Публикация от Ava Marie & Leah Rose (@clementstwins) Ноя 6, 2017 at 6:17 PST

Близняшки комфортно чувствуют себя в модельном бизнесе и любят быть в центре внимания.