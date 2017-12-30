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Мамонтовский таможенный пост Щелковской таможни

Страны евразийской "пятерки" ратифицировали Таможенный кодекс ЕАЭС

© Sputnik. Валерий Мельников
Новости
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Таможенный кодекс стран ЕАЭС вступит в действие с 1 января 2018 года и станет одним из ключевых документов нормативно-правовой базы союза.

СУХУМ, 30 дек — Sputnik. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал 30 декабря Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС), чем завершил ратификацию Таможенного кодекса странами евразийской "пятерки", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Европейской экономической комиссии.

Таможенный пост. Архивное фото.
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"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал закон о ратификации договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ранее соответствующие законы подписали главы Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. Тем самым во всех странах евразийской "пятерки" завершился этап утверждения договора Таможенного кодекса ЕАЭС высшими органами власти", — говорится в сообщении.

Как отметил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Мукай Кадыркулов, в настоящее время уже получены уведомления о ратификации нового Таможенного кодекса от министерств иностранных дел Армении, Белоруссии, Казахстана и России. По его словам, в ближайшее время ожидается аналогичный документ из Киргизии.

Ожидается, что Таможенный кодекс стран ЕАЭС должен вступить в действие с 1 января 2018 года. Ранее в Евразийской экономической комиссии отмечали, что Таможенный кодекс ЕАЭС станет одним из ключевых документов нормативно-правовой базы союза, который повысит уровень унификации и согласованности между странами евразийской "пятерки" в сфере таможенного регулирования. В основе проекта кодекса ЕАЭС — переход на электронные технологии, улучшение условий ведения внешнеэкономической деятельности, в частности, стимулирование экспорта.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.




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