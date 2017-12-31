Неизвестные факты о Снегурочке

Интересные факты о снежной незнакомке в видеоинфографике Sputnik Азербайджан.
Новогодние праздники не проходят без внучки Деда Мороза, Снегурочки. О Деде Морозе мы слышали немало, но о Снегурочке информации гораздо меньше.
Интересные факты о снежной незнакомке в видеоинфографике Sputnik Азербайджан.
Мнением о том, насколько политически спокойно прошел год в Абхазии, о его положительных эффектах, с радио Sputnik Абхазия поделился политолог Николай Трапш.
Руководитель межведомственной рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты Государственной Думы РФ Элина Сидоренко на радио Sputnik.
Новый год наступит уже сегодня ночью! Столица Абхазии готова к этой встрече: ее парки, площади и улицы украшены в гирлянды. Все в предвкушении.
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных событий.
Новогоднее застолье не для всех – сытое изобилие. В эти дни верующими соблюдается Рождественский пост, да и друзья-вегетарианцы могут заглянуть на огонек. Чтобы всем угодить, предлагаем то, без чего не обходится абхазское застолье, чтобы ваш вкусный постный стол был с абхазским акцентом.
Главный и традиционный атрибут Нового года в Абхазии, как и во всем мире – елка. Многие просто не могут себе представить праздник без нее. Sputnik сделал обзор соцсетей и собрал в одном материале яркие елки.
Новый Год – самый любимый праздник у подавляющего большинства россиян, который, по традиции, лучше всего отмечать в кругу семьи за праздничным столом. Спутник составил Топ-10 традиционных российских блюд для новогодней ночи.
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".
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"Железная дорога Молдовы" может закрыть 14 станций - проект вынесен на публичные обсуждения министерства экономики и инфраструктуры.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил 2018 год в стране годом развития туризма и народных ремесел.
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Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".
Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.