Задержан подозреваемый в стрельбе в центре Москвы

В ходе задержания подозреваемый причинил себе телесные повреждения, сотрудники полиции передали его медикам для оказания помощи.

СУХУМ, 31 дек — Sputnik. Полиция задержали подозреваемого в стрельбе в центре Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Ранее в ведомстве сообщили, что два человека пострадали в результате конфликта со стрельбой на Никольской улице недалеко от Красной площади. Источник рассказал РИА Новости, что мужчина несколько раз выстрелил в голову молодому человеку.

"В воскресенье 5.40 на 40-м километре Новорижского шоссе полицейские остановили легковой автомобиль под управлением 26-летнего подозреваемого в причинении ранений 29-летнему мужчине и 23-летней девушке 30 декабря в ресторане на улице Никольской", — сообщает МВД.

Ранее источник сообщал, что причиной конфликта могла быть ревность. По его словам, стрелявший мужчина "не поделил" что-то с молодым человеком, который пришел в бар с девушкой.

Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Их доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.