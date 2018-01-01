Путин подписал указ об ужесточении наказания за телефонный терроризм

В России теперь наказание за телефонный терроризм может дойти до 10 лет лишения свободы.

СУХУМ, 1 янв — Sputnik. Закон, согласно которому ужесточается наказания за телефонный терроризм, подписал Владимир Путин, передает Sputnik Узбекистан.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, гражданин может попасть за решетку на срок от трех до пяти лет за сообщение о готовящемся теракте на объектах социальной инфраструктуры или за сообщение, которое повлекло крупный ущерб.

За аналогичные действия, которые могут дестабилизировать работу органов власти, предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.

Срок до 10 лет получит телефонный хулиган, сообщение которого привело к смерти человека или к иным тяжким последствиям.

Осенью текущего года в России прошла волна телефонного терроризма. За это время в 180 городах страны были "заминированы" порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек. По оценке спецслужб, только в столице ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.

