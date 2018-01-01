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Систему tax free запустили в России

© Sputnik. Vladimir Trefilov
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Система tax free для начала заработает в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, а воспользоваться услугой смогут граждане иностранных государств, которые не входят в ЕАЭС.

СУХУМ, 1 янв — Sputnik. Граждане стран, не входящих в ЕАЭС, смогут вернуть себе 18% НДС с товаров, которые они купили в России и собираются вывезти за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает РИА Новости.

Для такой компенсации иностранцу необходимо приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить документ (чек) на них.

Закон дает право на вычет сумм НДС, исчисленных организациями розничной торговли, по товарам, реализованным гражданам иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Организации розничной торговли будут передавать в электронной форме в Федеральную таможенную службу (ФТС) России сведения из документов (чеков) для компенсации НДС, а таможенный орган будет также в электронной форме направлять их в ФНС.

До 1 октября 2018 года будет действовать временный порядок предоставления документов, подтверждающих обоснованность компенсации сумм НДС в рамках системы tax free. Временный порядок вводится до тех пор, пока не будет разработана автоматизированная система обмена соответствующей информацией.

Система tax free не распространяется на подакцизные товары. Правительство РФ вправе определять перечень иных товаров, не подлежащих компенсации в рамках этой системы.




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