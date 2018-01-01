Ким Чен Ын готов обсудить с Южной Кореей участие спортсменов КНДР в ОИ 2018

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан с 9 по 25 февраля.

СУХУМ, 1 янв — Sputnik. Глава КНДР заявил, что Северу и Югу следует обсудить участие северокорейских спортсменов в Олимпийских Играх в Пхенчхане, сообщает РИА Новости со ссылкой на южнокорейское агентство Рёнхап.

"Это будет хороший шанс для демонстрации возможностей нации, мы искренне желаем успешного ее проведения", — приводит слова Ким Чен Ына.

"Мы готовы принять все необходимые меры, в том числе направить делегацию, и для этого можем в ближайшее время провести встречу властей Севера и Юга", — заявил Ким Чен Ын.

По его словам, 2018 год будет юбилейным для празднования 70-летия основания КНДР, и благодаря зимним олимпийским играм "станет также значительным годом для Севера и Юга".

"Прежде всего необходимо ослабить острую военную напряженность между Севером и Югом, создать мирную обстановку на Корейском полуострове", — сказал лидер КНДР.

Вместе с тем он предупредил, что держит наготове у себя на столе "ядерную кнопку" и США, по его словам, не удастся, развязать войну против КНДР. Северокорейский лидер также призвал ускорить массовое производство баллистических ракет и ядерных боеголовок.