Бомба взорвалась в Италии: еще 12 взрывных устройств обезвредили

В Турине внутри мусорного бака взорвалась бомба, ударной волной выбило стекла у тридцати окрестных домов, разлетевшиеся осколки ранили четырех человек.

СУХУМ, 1 янв — Sputnik. Взрыв самодельной бомбы в Турине (Италия) унес жизни четырех человек, бомбу подложили в мусорный контейнер, позже нашли еще 12 спрятанных взрывных устройств, сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на газету La Stampa.

По информации издания, во время празднования Нового года, около полуночи, в пригородном районе Фальшера взорвалась бумажная бомба, оставленная внутри мусорных баков. Ударная волна повредила четыре припаркованных на улице автомобиля и выбила стекла в окнах тридцати окрестных домов.

Разлетевшиеся во всех направлениях осколки нанесли рваные раны четырем людям: пострадали две женщины из Марокко, 17-ти и 45 лет, и двое итальянцев, в том числе 83-летий пенсионер.

На место происшествия прибыли карабинеры, пожарные и машины скорой помощи. Пострадавшие госпитализированы на срок от семи до 12 дней.

В ходе последовавшего затем на территории района и в подвалах близлежащих зданий обыска были обнаружены еще 12 взрывных устройства схожего действия и разрушающей силы с первым, а также патроны от огнестрельного оружия.

Полиция ведет расследование, чтобы определить, кто собрал и подорвал бомбы.