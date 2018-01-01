18:56 01 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Взрыв в Италии

Бомба взорвалась в Италии: еще 12 взрывных устройств обезвредили

Foto: La Stampa
Новости
Получить короткую ссылку
17 0 0

В Турине внутри мусорного бака взорвалась бомба, ударной волной выбило стекла у тридцати окрестных домов, разлетевшиеся осколки ранили четырех человек.

СУХУМ, 1 янв — Sputnik. Взрыв самодельной бомбы в Турине (Италия) унес жизни четырех человек, бомбу подложили в мусорный контейнер, позже нашли еще 12 спрятанных взрывных устройств, сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на газету La Stampa.

По информации издания, во время празднования Нового года, около полуночи, в пригородном районе Фальшера взорвалась бумажная бомба, оставленная внутри мусорных баков. Ударная волна повредила четыре припаркованных на улице автомобиля и выбила стекла в окнах тридцати окрестных домов.

Разлетевшиеся во всех направлениях осколки нанесли рваные раны четырем людям: пострадали две женщины из Марокко, 17-ти и 45 лет, и двое итальянцев, в том числе 83-летий пенсионер.

На место происшествия прибыли карабинеры, пожарные и машины скорой помощи. Пострадавшие госпитализированы на срок от семи до 12 дней.

В ходе последовавшего затем на территории района и в подвалах близлежащих зданий обыска были обнаружены еще 12 взрывных устройства схожего действия и разрушающей силы с первым, а также патроны от огнестрельного оружия.

Полиция ведет расследование, чтобы определить, кто собрал и подорвал бомбы.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Мехдиабад-Дигях-Мамедли
    Невыносимые условия

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

  • Железнодорожная станция
    Вагончик тронется

    "Железная дорога Молдовы" может закрыть 14 станций - проект вынесен на публичные обсуждения министерства экономики и инфраструктуры.

  • Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, архивное фото
    Туризм и ремесла

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил 2018 год в стране годом развития туризма и народных ремесел.

  • Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев
    Атомный эффект

    Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев рассказал о предложении построить в Узбекистане атомную станцию и о том, какой эффект это даст для экономики республики.

  • ID-карта в считывателе ноутбука
    Не оправдал доверия

    Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Мехдиабад-Дигях-Мамедли
    Невыносимые условия

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Предновогодняя столица
Новогодний Сухум
Вокруг Ниагарского водопада все вокруг покрылось инеем
Вокруг Ниагарского водопада все вокруг покрылось инеем
Холодная незнакомка: неизвестные факты о Снегурочке
Снежная незнакомка: что мы знаем о Снегурочке

Соцсети

Sputnikabkhazia