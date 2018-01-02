Пенсия увеличилась с 1 января в России

Среднегодовая страховая пенсия составит 14 тысяч 75 рублей, а для неработающих пенсионеров — 14 329 рублей.

СУХУМ, 2 янв — Sputnik. Неработающие пенсионеры с 1 января будут получать пенсию больше на 3,7%, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на Российскую газету.

Социальная пенсия вырастет на 4,1%. Для работающих пенсионеров она станет больше 1 августа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Хаджимба о пенсионной реформе: пенсии будут более справедливыми

При этом в 2018 году повышенную пенсию будут платить не с 1 февраля, а уже с 1 января.

Цена пенсионного балла выросла с 78,68 рубля до 81,49 рубля. В результате повышения среднегодовой размер страховой пенсии будет 14 тысяч 75 рублей, а для неработающих пенсионеров — 14 329 рублей.

У работающих пенсионеров пенсия поднимется традиционно с 1 августа, за счет взносов, которые отчисляют за них в пенсионный фонд России работодатели. Максимум их пенсия может вырасти на три балла или на 244 рубля.