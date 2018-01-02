15:03 02 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Социальные выплаты беженцам с Украины в Ростовской области

Пенсия увеличилась с 1 января в России

© Sputnik. Сергей Пивоваров
Новости
Получить короткую ссылку
107 0 0

Среднегодовая страховая пенсия составит 14 тысяч 75 рублей, а для неработающих пенсионеров — 14 329 рублей.

СУХУМ, 2 янв — Sputnik. Неработающие пенсионеры с 1 января будут получать пенсию больше на 3,7%, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на Российскую газету.

Социальная пенсия вырастет на 4,1%. Для работающих пенсионеров она станет больше 1 августа.

Рауль Хаджимба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Хаджимба о пенсионной реформе: пенсии будут более справедливыми

При этом в 2018 году повышенную пенсию будут платить не с 1 февраля, а уже с 1 января.

Цена пенсионного балла выросла с 78,68 рубля до 81,49 рубля. В результате повышения среднегодовой размер страховой пенсии будет 14 тысяч 75 рублей, а для неработающих пенсионеров — 14 329 рублей.

У работающих пенсионеров пенсия поднимется традиционно с 1 августа, за счет взносов, которые отчисляют за них в пенсионный фонд России работодатели. Максимум их пенсия может вырасти на три балла или на 244 рубля.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Мехдиабад-Дигях-Мамедли
    Невыносимые условия

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

  • Железнодорожная станция
    Вагончик тронется

    "Железная дорога Молдовы" может закрыть 14 станций - проект вынесен на публичные обсуждения министерства экономики и инфраструктуры.

  • Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, архивное фото
    Туризм и ремесла

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил 2018 год в стране годом развития туризма и народных ремесел.

  • Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев
    Атомный эффект

    Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев рассказал о предложении построить в Узбекистане атомную станцию и о том, какой эффект это даст для экономики республики.

  • ID-карта в считывателе ноутбука
    Не оправдал доверия

    Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Мехдиабад-Дигях-Мамедли
    Невыносимые условия

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Салют в честь празднования Нового года в КНДР
Как в мире встретили Новый год
Слоненок Эдгар в берлинском зоопарке отпраздновал двухлетие
Слоненок Эдгар в берлинском зоопарке отпраздновал двухлетие
Холодная незнакомка: неизвестные факты о Снегурочке
Снежная незнакомка: что мы знаем о Снегурочке

Соцсети

Sputnikabkhazia