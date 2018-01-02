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Монета биткоин на долларовых купюрах

Впервые с 2015 года биткоин падает в цене в начале года

© Fotolia/ Rdaniluk
Новости
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Биткоин упал почти на 3% в первый день 2018 года, а по итогам 2017 года самая популярная криптовалюта подорожала в 14 раз.

СУХУМ, 2 янв — Sputnik. Согласно данным торгов, биткоин (bitcoin) в начале 2018 года снижается в цене, такое происходит впервые с 2015 года, передает РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 10.20 мск биткоин дешевел на 3,08%, до 13,5 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 4,43%, до 13,22 тысячи долларов, на GDAX — на 0,97%, до 13,35 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 0,71%, до 13,32 тысячи долларов.

Биткоин, архивное фото
© REUTERS/ Dado Ruvic
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По итогам 1 января биткоин упал более чем на 3%. К сравнению, в первый день 2017 года криптовалюта выросла в цене на 3,6% — до 998 долларов, а по итогам года подорожала в 14 раз.

До декабря прошлого года стоимость биткоина не превышала 10 тысяч долларов, а 18 декабря она уже достигла максимума в 19,511 тысячи долларов. Во второй половине декабря после взрывного роста началось снижение стоимости криптовалюты. В последние дни декабря оно ускорилось после новостей об очередном внедрении протокола, в результате которого образовалась новая криптовалюта — Bitcoin God (GOD).

Что касается других альтернативных криптовалют, то цена Ethereum росла на 14,39%, до 882,84 доллара, Bitcoin Cash — снижалась на 2,6%, до 2,45 тысячи долларов, Ripple — росла на 1,81%, до 2,29 доллара, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 627,88 миллиарда долларов. Доля биткоина составляет примерно 36,1% всего рынка.




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