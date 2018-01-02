Ученые: в жировых отложениях есть польза

СУХУМ, 1 янв – Sputnik. Эксперименты выявили, что жировые ткани организма содержат специфические иммунные клетки, необходимые для борьбы с инфекциями, утверждают ученые из Национального института здравоохранения США, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал New Scientist.

Во время опытов с мышами группа специалистов под руководством Ясмин Белкейд зафиксировала в жировых отложениях высокую концентрацию T-лимфоцитов, которые, столкнувшись с патогеном, "запоминали" его структуру и при повторном заражении той же инфекцией формировали вторичный иммунный ответ

Подчеркивается, что Т-клетки из жирового слоя обладают более сильной реакцией, чем те, что содержатся в других органах.

"Эта ткань — как волшебное зелье, которое может оптимальным образом активировать Т-клетки памяти", —пояснила Белкейд.

Для подтверждения предварительных результатов группа Белкейд пересадила жировые ткани инфицированных мышей особям, не сталкивавшимся с патогенами. Грызуны из второй группы подверглись бациллированию, а спустя некоторое время выяснилось, что имплантированная ткань сопротивлялась инфекции так же, как если бы организм уже преодолел фазу первичного заражения.