Самым безопасным в истории авиации стал 2017 год

В 2017 году количество авиакатастроф с сертифицированными самолетами пассажирской и транспортной авиации, вместимость которых составляет 14 или более человек, оказалось рекордно маленьким.

СУХУМ, 3 янв — Sputnik. Ушедший 2017 год стал самым безопасным в истории коммерческой авиации, сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет Aviation Safety Network.

Как отмечает портал, в 2017 году произошло десять авиакатастроф с сертифицированными самолетами пассажирской и транспортной авиации, вместимость которых составляет 14 или более человек. Всего в результате этих инцидентов погибли 44 человека. Этот показатель стал рекордным с 1946 года. При этом в ушедшем году общее количество рейсов коммерческой авиации составило более 36 миллионов.

В 2016 году, пишет портал, авиакатастрофы унесли жизни 303 человек, в 2015-м — 537, а в 2014 году 961 человек стали жертвами инцидентов, связанных с крушением самолетов.

Портал подчеркивает, что при включении в эту статистику инцидентов, связанных с военной авиацией, общее число катастроф возрастает до 24. При этом все эти крушения в общей сумме унесли жизни 230 человек. Однако, как отмечают эксперты, этот показатель все равно является рекордным в истории современной авиации.