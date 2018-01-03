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Военные учения на полигоне Алагяз в Армении

Российский Ми-24 потерпел крушение в Сирии, пилоты погибли

Sputnik
Новости
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Вертолет совершил жесткую посадку в 15 километрах от аэродрома назначения, в результате которой оба пилота погибли.

СУХУМ, 3 янв — Sputnik. Российский вертолет Ми-24 потерпел крушение в Сирии из-за технической неисправности, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

"Тридцать первого декабря при выполнении перелета на аэродром Хама из-за технической неисправности потерпел крушение российский вертолет Ми-24", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщают, что во время жесткой посадки в 15 километрах от аэродрома назначения оба пилота погибли. Борттехник вертолета получил травмы и был оперативно эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Отмечается, что никакого огневого воздействия по Ми-24 не было.

Одиннадцатого декабря Владимир Путин приказал вывести российские войска из Сирии, которые находились там с сентября 2015 года по запросу Дамаска. Однако на территории арабской республики остается постоянная группировка на военных базах Хмеймим и Тартус.

Ми-24 — ударный вертолет, серийное производство которого началось в 1971 году. Его неофициальное название — "Крокодил". Эти вертолеты применяют для высадки десанта, огневой поддержки; уничтожения живой силы, бронетехники и огневых точек противника; перевозки грузов, эвакуации раненых.

Когда началась операция ВКС в Сирии, в Хмеймим перебросили 12 вертолетов Ми-24П, которые дополнительно оснащены пушкой ГШ-30-2.




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