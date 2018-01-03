Сбербанк России и МВД России объединили усилия в борьбе с хакерами

По расчетам Сбербанка, мошенников, занимающихся преступлениями на постоянной основе с использованием методов социальной инженерии, сегодня около 800-900 человек по всей стране.

СУХУМ, 3 янв — Sputnik. Сбербанк России и Министерство внутренних дел России (МВД) создали рабочую группу по борьбе с хакерами, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова.

"Данных о мошенниках у нас накопилось очень много. Недавно мы провели совещание с МВД России, с новым руководителем БСТМ (Бюро специальных технических мероприятий — ред.) генералом Литвиновым по обсуждению совместных мероприятий по организации обмена информацией, который мог бы привести к серьезному сокращению преступности, мошеннических действий в нашей стране. Безусловно, с привлечением субъектов оперативно-розыскной деятельности, которыми являются МВД и ФСБ", — сообщил Кузнецов.

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По его словам, Сбербанк смотрит на совместную работу с МВД с большим оптимизмом. "Мы создали рабочую группу, которая будет работать в постоянном режиме. С ФСБ мы работаем очень плотно в рамках цифровой экономики, с коллегами встречаемся на всех совещаниях и заседаниях. Уровень наших взаимодействий и с МВД, и с ФСБ сегодня очень высокий", — добавил он.

Зампред правления Сбербанка считает, что совместный обмен информацией приведет к резкому снижению мошенничества по всей стране. "Мы ожидаем конкретную и очень результативную работу оперативных подразделений МВД нашей страны по задержанию таких преступников", — заявил он.

"По нашим расчетам, мошенников, которые занимаются преступлениями на постоянной основе с использованием методов социальной инженерии, сегодня около 800-900 человек по всей стране. Но это только те, которых видим мы в Сбербанке", — заключил Кузнецов.