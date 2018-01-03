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Ситуация на границе Палестины и Израиля

Израиль заявил о разгроме "террористической сети", работающей на Иран

© Sputnik. Иссам Аль-Римави
Новости
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что террористическая группировка базировалась на Западном берегу реки Иордан.

СУХУМ, 3 янв — Sputnik. Израильская Служба безопасности Израиля (ШАБАК) раскрыла "террористическую сеть", которая работала на иранскую разведку, сообщает РИА Новости.

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, иранская разведка не впервые "пытается разными способами и в разных местах нанести удар по Израилю".

"Я прошу вас обратить внимание на то, что Иран ведет террористическую деятельность против Израиля, не только помогая террористическим движениям, таким как ХАМАС, "Хезболлах" и "Исламский джихад", но и пытаясь организовать террористическую деятельность на территории Израиля", — подчеркнул Нетаньяху.

Согласно докладу спецслужб, с которым ознакомилась газета "Гаарец", всего задержали троих палестинцев. Главный из них — 29-летний студент в области компьютерной инженерии Мохаммед Махармех из Хеврона. По данным ШАБАК, в 2015 году его завербовала иранская разведка через родственника в Южной Африке.

Сообщается, что в задачи Махармеха входила подготовка террористических атак. Кроме того, за вербовку двоих палестинцев из Хеврона он получил от иранцев восемь тысяч долларов.

По итогам расследования ШАБАК выяснилось, что "иранская разведка использовала Южную Африку как базу для поиска, вербовки и подготовки агентов для работы на Западном берегу и в Израиле".




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