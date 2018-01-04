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Старт продаж iPhone 6 и iPhone 6 plus в России

Эксперты: Apple потеряет миллиарды долларов из-за скандала со старыми iPhone

© Sputnik. Игорь Руссак
Новости
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Корпорации Apple решила снизить стоимость замены батарей для старых моделей iPhone до 29 долларов (вместо 79).

СУХУМ, 4 янв — Sputnik. Аналитики банка Barclays пришли к выводу, что решение Apple снизить стоимость замены батарей для старых моделей iPhone принесет компании убытки в размере 10 миллиардов долларов, сообщается на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Apple идет на этот шаг на фоне скандала вокруг намеренного замедления работы ряда старых моделей смартфонов ради увеличения продолжительности работы батареи.

Как отмечают аналитики, согласно их опросу, износ аккумулятора является главной причиной покупки новых iPhone. Учитывая, что замена батареи теперь стоит дешевле и предполагает увеличение производительности смартфона, эксперты прогнозируют, что в 2018 году продажи iPhone могут снизиться на 16 миллионов штук.

"Хотя это может быть хорошим PR-ходом для Apple, нам кажется, что это может негативно сказаться на продажах iPhone из-за того, что больше пользователей предпочтут поменять батарею вместо покупки нового устройства", — пишут эксперты.

Ранее компания Apple опубликовала комментарий с извинениями за намеренное замедление работы старых моделей iPhone.




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