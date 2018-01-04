Президент Молдавии обратился в КС по поводу закона о запрете новостей из РФ

Президент Молдавии Игорь Додон повторно отклонил принятый парламентом закон, который запрещает трансляцию в республике новостных и информационно-аналитических передач из России.

СУХУМ, 4 янв — Sputnik. Президент Молдавии Игорь Додон обратился в Конституционный суд (КС) по поводу положений закона по изменению кодекса о телевидении и радио, который запрещает трансляцию в республике новостных и информационно-аналитических передач из России, сообщает РИА Новости.

В конце декабря 2017 года парламент Молдавии повторно принял ранее отклоненный президентом закон по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных программ или других программ разрешена.

"Повторно заявляю о своей позиции по так называемому "закону о борьбе с пропагандой". На мой взгляд, он противоречит принципам демократии и нарушает основные права человека, гарантированные конституцией и Европейской конвенцией по правам человека, а именно: право на свободу слова, свободу прессы, свободу мнения и так далее", — написал Додон на своей странице в Facebook.

По его словам, вместе с тем данный закон вопреки положениям конституции вводит цензуру, что недопустимо в правовом государстве.

"Исходя из этих соображений, принял решение обратиться в Конституционный суд по поводу рассмотрения конституционности положений упомянутого закона", — добавил Додон.

Президент Молдавии заявил РИА Новости, что обращение уже подано в КС. Также молдавский лидер подтвердил, что таким образом он повторно отклонил принятый дважды парламентом закон.