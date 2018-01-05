Самый высокий отель в мире готовится к открытию в Дубае

Высота отеля The Gevora, который должен открыться в нынешнем году, достигнет 356 метров.

СУХУМ, 4 янв – Sputnik. В 2018 году в Дубае запустят самый высокий отель в мире, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на эмиратские СМИ.

В настоящее время высочайшей гостиницей на Земле является отель JW Marriott Marquis Dubai – его высота 355 метров.

По информации СМИ, отель The Gevora, который сейчас готовится к открытию и также находится в Дубае, выше предыдущего рекордсмена всего на метр: новое 75-этажное здание имеет в высоту 356 метров.

Пока точная дата открытия отеля-рекордсмена в Дубае не сообщается.