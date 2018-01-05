Выбор экспертов: назвали лучший смартфон 2017 года

Эсксперты протестировали около 150 смартфонов, выпущенных в 2017 году, чтобы выбрать лучшие из них.

СУХУМ, 5 янв — Sputnik. Лучшей флагманской моделью эксперты назвали Samsung Galaxy S8, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал 4PDA.

Специалисты отмечают надежность биометрической системы защиты гаджета — сканера радужной оболочки глаза. Они также хвалят интеллектуального помощника Bixby — он, по версии экспертов, хорошо справляется с переводом на другие языки, распознает объекты на фото и ищет ответы в Сети.

Лучшим смартфоном в ценовом диапазоне до 350 евро эксперты назвали Huawei Honor 9. Отмечается, что процессор этой модели уступает конкурентам в производительности, однако даже на более слабой платформе гаджет "потянул" самые требовательные игры.

Лидером в классе бюджетных смартфонов (до 175 евро) признали Xiaomi Redmi Note 4x.

Гаджетом с лучшей камерой специалисты посчитали Huawei Mate 10 Pro, а самым защищенным устройством — AGM X2.