Аномальные холода унесли жизни 16 человек в США: введен режим ЧС

Синоптики предупреждают, что снегопады в восточных регионах и на атлантическом побережье США будут усиливаться.

СУХУМ, 5 янв — Sputnik. Не менее 16 человек погибли из-за аномальных холодов и снегопадов, обрушившихся на некоторые американские штаты, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на американские СМИ.

Жертвами бури и заморозков в Висконсине стали шесть человек, четверо погибли в Техасе, три смерти зафиксированы в Северной Каролине. В Мичигане, Миссури и Северной Дакоте погибло по одному человеку.

В регионах, расположенных на атлантическом побережье, отменены более 3 тысяч авиарейсов. В штатах Вирджиния, Северная Каролина и Флорида около 50 тысяч человек лишены электроснабжения.

Из-за аномально низкой температуры и снегопада увеличилось количество ДТП, во многих случаях со смертельным исходом. В нескольких штатах столбик термометра опустился на 15-20 градусов ниже среднегодовой нормы. Во Флориде впервые за последние 30 лет выпал снег.

Из-за аномальных холодов и снегопада в штате Нью-Йорк введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом объявил мэр штата Эндрю Куомо.

I am declaring a state of emergency for New York City, Westchester and Long Island due to extreme weather conditions.



This is not a normal storm. If you do not have to be on the roads, don't be. Use caution and stay safe. #blizzard2018 pic.twitter.com/2ql6TDHSeB — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 4 января 2018 г.

​Мэр города Билл де Блазио распорядился закрыть все школы, а также рекомендовал жителям оставаться дома и избегать передвижения на транспорте. Из-за непогоды приостановил работу международный аэропорт имени Джона Кеннеди.