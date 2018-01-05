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Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон от демократической партии спускается по лестнице после признания поражения кандидату от республиканской партии Дональду Трампу в Нью-Йорке 9 ноября 2016 года

Новое расследование в отношении Хиллари Клинтон начало ФБР

© AFP/ JEWEL SAMAD
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ФБР интересует, был ли связан фонд Clinton Foundation с нелегальной деятельностью в период, когда Клинтон занимала должность госсекретаря США.

СУХУМ, 5 янв — Sputnik. ФБР начало новое расследование в отношении экс-кандидата в президенты США из-за Деятельности благотворительного фонда Хиллари Клинтон расследует ФБР, сказал источники в правоохранительных органах, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Hill.

По данным источников издания, ФБР расследует, был ли связан фонд Clinton Foundation с нелегальной деятельностью в период, когда Клинтон занимала должность госсекретаря США. Следователи стараются установить, получали ли "доноры" благотворительного фонда помощь со стороны государства после внесения пожертвований, а также ответить на вопрос, действовал ли Clinton Foundation в соответствии с налоговым законодательством.

RT
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Как сообщается, представители Хиллари Клинтон и благотворительного фонда пока никак не прокомментировали ситуацию.

Клинтон в бытность госсекретарем вела служебную переписку через личный почтовый сервер. ФБР в 2015–2016 годах проводило в связи с этим расследование на предмет возможной утечки секретной информации. По итогам проверки ФБР не нашло в действиях Клинтон состава преступления, хотя было установлено, что около 100 писем содержали секретную информацию, а еще около 30 тысяч электронных писем Клинтон удалила вопреки правилам, сославшись на то, что они носили частный характер.

Новости о приостановке, возобновлении и повторной приостановке расследования против Клинтон оказали большое влияние на популярность Клинтон в преддверии президентских выборов в 2016 году, которые экс-госсекретарь проиграла Дональду Трампу.




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