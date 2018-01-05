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Игра престолов

Заключительный сезон "Игры престолов" выйдет в 2019 году

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"Игра престолов" стала настоящим телевизионным феноменом — каждую серию шестого сезона посмотрело около пяти миллионов зрителей.

СУХУМ, 5 янв — Sputnik. Сериал "Игра престолов" завершится выходом в эфир очередного сезона в 2019 году, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал HBO.

Джейсон Момоа
© AFP/ JUSTIN TALLIS
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"Сериал "Игра престолов" вернется в 2019 году с последним — восьмым сезоном, который будет включать в себя шесть эпизодов", — говорится в заявлении телеканала.

Как сообщается, режиссерами нового сезона нашумевшего сериала станут Дэвид Бениофф, Дэвид Наттер, Мигель Сапочник и Д.Б. Уайсс. Продюсерами выступят Дэвид Бениофф, Д.Б. Уайсс, Кэролин Штраусс Фрэнк Дульгер и Бернадетт Колфилд.

Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

"Игра престолов" получила всеобщее признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев. Создатели сериала, который стал одним из самых популярных в истории, получили 38 престижных премий "Эмми".




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