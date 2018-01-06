ТОП- 10 самых ожидаемых кинофильмов 2018 года

В 2018 году киноманов ждут интересные новинки, среди которых продолжение "Фантастических тварей", третьи "Мстители", приключения Лары Крофт, а также новый эпизод "Звездных войн".

Смотрите в обзоре Sputnik Беларусь, какие интересные фильмы должны появиться в 2018 году.

"Мстители: Война бесконечности"

Безусловным лидером всех рейтингов ожидания единогласно признан один из самых кассовых фильмов 2018-го — новая картина из вселенной Marvel. Традиционно, ждать от фильма стоит крутых костюмов, эпичных сражений и могучих союзов. Создатели обещали показать почти всех героев, что появлялись в киновселенной.

В этот раз Мстители и их союзники защитят мир от новой угрозы из космоса. Межгалактический титан Танос ищет Камни Бесконечности — шесть невероятно сильных артефактов, позволяющих корректировать реальность на свой вкус. Все, с чем Мстители сталкивались раньше, вело к этому противостоянию — настолько неопределенной судьба планеты не была еще никогда.

"Черная пантера"

Всего три картины из вселенной Marvel ждут зрители по всему миру в пришедшем году. Первая из них упомянута выше, вторая – "Черная пантера". Исполнительный продюсер фильма Нэйт Мур назвал картину смесью Джеймса Бонда и "Крестного отца", семейной драмой с размахом, помещенной в рамки шпионской истории.

В недрах пустынных земель в дикой Африке скрываются залежи уникального металла, способного поглощать вибрацию. Добраться до него, разрушая привычный аборигенам быт, пытались многие, но каждый раз на защиту земле вставал таинственный дух саванны — Черная Пантера. Спустя много лет война повторится: возродить легенду и примерить маску Черной Пантеры придется молодому принцу.

"Дэдпул 2"

Третий блокбастер от Marvel в 2018 году с Райаном Рейнольдсом в роли примечательного антигероя комиксов — сиквел хита 2016-го о болтливом убийце с изуродованным лицом. В этот раз ему составит компанию Джош Бролин, который сыграл напарника — мутанта Кейбла.

В новой картине уже знакомый Уэйд Уилсон будет сражаться с ниндзя, якудза и стаей сексуально агрессивных собак, путешествовать вокруг света и искать тот самый новый запах приключений и желанную кофейную кружку с надписью "Лучший любовник в мире".

"Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда"

Юный герой Ньют Саламандер постепенно перетягивает на себя одеяло вселенной Гарри Поттера. Действие развивается за несколько десятилетий до его появления на свет. Сценарий новой картины (как и первой части, заработавшей $814 млн в мировом прокате) написала Джоан Роулинг.

На свободу вырывается темный волшебник Грин-де-Вальд (его играет Джонни Депп) и начинает путь к своей главной цели — превосходству волшебников над всеми не магическими существами на планете. Альбус Дамблдор (роль которого исполняет Джуд Лоу) обращается за помощью к Ньюту, который и не подозревает, какая опасность его ждет.

"Tomb Raider: Лара Крофт"

Сюжет фильма основан на ребуте популярной компьютерной игры Tomb Raider (2013). Главную роль исполняет шведская актриса Алисия Викандер, обладательница премии "Оскар" за "Девушку из Дании", которая станет второй Ларой Крофт после Анджелины Джоли в 2003-м.

В центре сюжета новой киноленты — юная Лара Крофт, которая отказывается руководить отцовской империей и мириться с тем, что он пропал без вести. Даже спустя семь лет безрезультатных поисков девушка продолжает выяснять обстоятельства его таинственной смерти.

"Хищник"

Также в 2018 году на экраны выпустят монстра их 1980-х. "Хищника" снимает Шейн Блэк, известный своей работой над третьим "Железным человеком", который отверг идею перезагрузки серии и заявил, что будет снимать сиквел.

Бывший морпех находит на Земле инопланетную расу. Никто не верит в рассказы героя и существование описанных им тварей, пока через какое-то время в самом центре событий не оказывается его сын-аутист: он умеет невероятно быстро учить языки и, скорее всего, сможет понять пришельцев.

"Соло: Звездные войны. Истории"

Новая часть франшизы расскажет о событиях за пределами знакомых трилогий "Звездных войн". По словам актера Пола Беттани, картина Рона Ховарда выдержана в стиле сурового криминального кино: в определенном смысле это даже гангстерский фильм, который действует по правилам вселенной Джорджа Лукаса, но при этом совершенно другой.

Картина расскажет о начале приключений космического контрабандиста Хана Соло и его постоянного спутника Чубакки, которым предстоит познакомиться с Лэндо Калриссианом — карточным шулером из далекой галактики.

"Собачий остров"

Берлинский кинофестиваль в феврале 2018 года откроется новой картиной Уэса Андерсона (режиссера фильмов "Отель "Гранд Будапешт", "Академия "Рашмор" и "Королевство полной луны"). "Собачий остров" станет первым анимационным фильмом, открывающим фестиваль.

В центре сюжета — 12-летний мальчик, который отправляется в путешествие по всей Японии, чтобы добраться до мусорного острова. Сюда продажный мэр города сослал всех собак, и Атари надеется отыскать там своего верного друга.

"Гоголь. Вий" и "Гоголь. Страшная месть"

После успешного старта первого фильма киносериала "Гоголь" создатели пересмотрели стратегию его выпуска и решили отправить на большие экраны все три фильма. В этом году в прокат выйдут оставшиеся картины: "Гоголь. Вий" (5 апреля) и "Гоголь. Страшная месть" (30 августа).

В селе Диканька по-прежнему жутковато: загадочный Всадник убил уже одиннадцать девушек. Гоголя все чаще преследуют обмороки с видениями, которые, думает он, приближают его к победе над убийцей. Узнав, что следующей жертвой Всадника должна стать его возлюбленная, Гоголь просит о помощи охотника на ведьм Хому Брута. Вместе они проведут три страшные ночи в стенах старинной часовни, отпевая ведьму Ульяну и призывая самое жуткое порождение нечистой силы — Вия.

"Первый человек"

Дэмьен Шазелл, который в феврале 2017-го стал самым молодым обладателем премии "Оскар" в номинации "Лучший режиссер" за мюзикл "Ла-Ла Ленд", готовит к выходу на экраны в 2018 году историческую драму.

"Первый человек" расскажет о подготовке первого полета на Луну. Главным героем ленты станет Нил Армстронг (его сыграет Райан Гослинг), а время действия охватит период с момента старта косм ической программы "Аполлон" и до того, как человек впервые ступил на Луну.