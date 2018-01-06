Джентльмены предпочитают: блондинок или брюнеток?

СУХУМ, 6 янв — Sputnik. Большинство мужчины считают блондинок более привлекательными и молодыми, чем брюнеток и шатенок, утверждают акмериканские ученые, сообщает РИА Новости.

© Sputnik Томас Тхайцук Бадрак Авидзба Романтичные, умные, успешные: что думают о блондинках в Абхазии

В ходе исследования, 110 мужчин оценивали привлекательность женщин по их фотографиям, при этом девушки были сняты со спины. Выяснилось, что мужчины считают представительниц слабого пола со светлыми волосами привлекательнее и, в тоже время более легкомысленными.

При этом большинство участников эксперимента отмечают, что для брака и воспитания детей они предпочли бы женщин с темными волосами. Девушки с волосами средней длины воспринимаются мужчинами более здоровыми и способными на серьезные отношения, чем женщины с длинными прическами.

Ранее американские ученые выяснили, что коэффициент интеллекта (IQ) у блондинок в среднем выше, чем у женщин с другим цветом волос, кроме того, они чаще бывают гениями (IQ более 150 пунктов).