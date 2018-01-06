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Салат из овощей, фото из архива

Как перейти на правильное питание после праздников: советы специалиста

CC0 / RitaE / Salad
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Новогодние праздники в самом разгаре, впереди встреча Старого Нового года. Разнообразие блюд на праздничных столах не оставляет шансов, большинство людей переедают.

Читайте в материале Sputnik Молдова советы специалиста о том, что есть и пить после застолий.

Праздничные столы ломятся от всевозможных блюд — голубцев, домашней колбасы, холодца, рыбы, разного рода салатов — от традиционных новогодних оливье и селедки под шубой до овощных, щедро и густо сдобренных майонезом. Не обходится праздничное меню и без десертов — торты, пирожные, конфеты. Голова кругом от всего этого изобилия и, конечно, устоять перед всеми этими яствами трудно. Хочется попробовать и то, и другое, а после праздников многие обнаруживают, что набрали лишние кило.

Как говорится, настроение после зимних праздников — "Золушка превратилась в тыкву".

Как восстановиться после праздничных застолий?

Автор групповых и индивидуальных программ по детоксикации организма Ирина Гилева рассказала, что делать для того, чтобы без стресса и вреда здоровью вернуться в привычное русло после праздников.

"Несколько рекомендаций. Первое, что нужно включить в рацион — это теплая вода с медом и куркумой (ложка меда на стакан воды, куркумы совсем немного, будто посолили). Такой напиток запустит кишечник, обезвредит от бактерий, которые естественно присутствуют в "застольных" продуктах", — отметила Гилева.

Во-вторых, нужно включить в меню овощные салаты из сельдерея, моркови, различных видов капусты, свекла с заправкой из яблочного натурального уксуса и масла холодного отжима.

"Такие блюда помогут также очистить стенки кишечника от слизи и остатков пищи, которая не успела перевариться", — пояснила специалист.

Она посоветовала исключить на время молочную продукцию, продукты, содержащие сахар и глютен, а также сладости. По ее словам, такая мера поспособствует снятию отечности лица. Кроме того, появится активность и силы в организме.

Целая жареная курица
© Fotolia/ Mara Zemgaliete
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"Ну и обязательно нужно заняться физическими нагрузками. Много гуляйте, двигайтесь, разгоняйте лимфоток", — сказала Гилева.

Что делать не рекомендуется?

Специалист подчеркнула, что ни в коем случае нельзя прибегать к голоданию.

"Если переели — уберите молочку, глютен, жареное и рафинаты. Замените на правильные жиры (запеченная рыба, а также льняное/ конопляное/ кокосовое масло холодного отжима для веганов), так как они обязательно нужны для поддержания иммунной системы организма", — добавила Гилева.

Она порекомендовала добавить в рацион клетчатку в виде овощей и зелени. Можно есть нут, чечевицу, овощные супы и гречку. По ее словам, чтобы не произошел резкий скачок сахара в крови, не появились тошнота и головокружение, стоит отказаться от разгрузок на соках и смузи.

"Пока стенки кишечника не очистились от остатков мясо-молочной продукции, мучных изделий, фруктовые соки и смузи только навредят. Стоит забыть про резкие чистки, тем более, если человек не проходит противопаразитарные программы по два раза в год, употребляет продукты животного происхождения и глютен ежедневно. Такая разгрузка ему противопоказана", — отметила собеседница.

Балуйте организм полезным — можно принять ванну с содой, она не только расслабит, но и поможет справиться с токсинами быстрее. Если самочувствие после праздничных застолий и отсутствия нормального сна не очень хорошее, то рекомендуется принимать витамины и больше высыпаться.




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