За автомобиль Дэвида Боуи выручили рекордную сумму

Volvo 262C Дэвида Боуи пользовался до 1998 года, пробег автомобиля составил всего 53 тысячи километров.

СУХУМ, 6 янв — Sputnik. Раритетный Volvo 262C, который принадлежал британскому музыканту Дэвиду Боуи, ушел с молотка в Швейцарии за рекордную для таких лотов сумму, сообщает РИА Новости.

David Bowie's luxury Volvo sells for record price https://t.co/v1ReIIe2Hz pic.twitter.com/wmTVvayNiP — The Local Sweden (@TheLocalSweden) 4 января 2018 г.

Как сообщает издание The Local, покупатель заплатил за лот 212,8 тысячи швейцарских франков (примерно 216 тысяч долларов) при начальной оценке в 65-75 тысяч франков.

A post shared by Tomas Fransson (@electricfake) on Jan 11, 2016 at 1:02am PST

Принадлежавший Боуи Volvo выпустили в 1981 году, он стал последним в своем модельном ряду. Музыкант пользовался машиной до 1998 года. За это время пробег автомобиля составил всего 53 тысячи километров, что, по мнению экспертов, повлияло на его цену.

Музыкант скончался в январе 2016 года в возрасте 69 лет от рака печени, с которым боролся последние полтора года. На протяжении карьеры Боуи продал более 136 миллионов записей и вошел в десятку самых успешных артистов в истории британской популярной музыки.