18:25 06 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Автомобиль Volvo 262C, принадлежавший британскому музыканту Дэвиду Боуи

За автомобиль Дэвида Боуи выручили рекордную сумму

© Фото: The Oldtimer Galerie Toffen
Новости
Получить короткую ссылку
28 0 0

Volvo 262C Дэвида Боуи пользовался до 1998 года, пробег автомобиля составил всего 53 тысячи километров.

СУХУМ, 6 янв — Sputnik. Раритетный Volvo 262C, который принадлежал британскому музыканту Дэвиду Боуи, ушел с молотка в Швейцарии за рекордную для таких лотов сумму, сообщает РИА Новости.

Как сообщает издание The Local, покупатель заплатил за лот 212,8 тысячи швейцарских франков (примерно 216 тысяч долларов) при начальной оценке в 65-75 тысяч франков.

A post shared by Tomas Fransson (@electricfake) on Jan 11, 2016 at 1:02am PST

Принадлежавший Боуи Volvo выпустили в 1981 году, он стал последним в своем модельном ряду. Музыкант пользовался машиной до 1998 года. За это время пробег автомобиля составил всего 53 тысячи километров, что, по мнению экспертов, повлияло на его цену.

Музыкант скончался в январе 2016 года в возрасте 69 лет от рака печени, с которым боролся последние полтора года. На протяжении карьеры Боуи продал более 136 миллионов записей и вошел в десятку самых успешных артистов в истории британской популярной музыки.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Мехдиабад-Дигях-Мамедли
    Невыносимые условия

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

  • Железнодорожная станция
    Вагончик тронется

    "Железная дорога Молдовы" может закрыть 14 станций - проект вынесен на публичные обсуждения министерства экономики и инфраструктуры.

  • Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, архивное фото
    Туризм и ремесла

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил 2018 год в стране годом развития туризма и народных ремесел.

  • Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев
    Атомный эффект

    Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев рассказал о предложении построить в Узбекистане атомную станцию и о том, какой эффект это даст для экономики республики.

  • ID-карта в считывателе ноутбука
    Не оправдал доверия

    Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Мехдиабад-Дигях-Мамедли
    Невыносимые условия

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Фото года - 2017 от Reuters: красота, боль, сила
Самые лучшие фото 2017 года от Reuters
Ледяной шелковый путь - фестиваль ледяных скульптур в Харбине
"Ледяной шелковый путь": фестиваль ледяных скульптур в Харбине
Монеты
Коллекция монет Абхазии: вниманию нумизмата

Соцсети

Sputnikabkhazia