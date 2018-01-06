За автомобиль Дэвида Боуи выручили рекордную сумму

СУХУМ, 6 янв — Sputnik. Раритетный Volvo 262C, который принадлежал британскому музыканту Дэвиду Боуи, ушел с молотка в Швейцарии за рекордную для таких лотов сумму, сообщает РИА Новости.
David Bowie's luxury Volvo sells for record price https://t.co/v1ReIIe2Hz pic.twitter.com/wmTVvayNiP— The Local Sweden (@TheLocalSweden) 4 января 2018 г.
Как сообщает издание The Local, покупатель заплатил за лот 212,8 тысячи швейцарских франков (примерно 216 тысяч долларов) при начальной оценке в 65-75 тысяч франков.
Принадлежавший Боуи Volvo выпустили в 1981 году, он стал последним в своем модельном ряду. Музыкант пользовался машиной до 1998 года. За это время пробег автомобиля составил всего 53 тысячи километров, что, по мнению экспертов, повлияло на его цену.
David Bowie's 1981 Volvo 262 C set to cross the block today at Oldtimer Galerie's Gstaad sale (est. CHF65-75K) https://t.co/8uZehV2mLS#DavidBowie #Volvo #Gstaad #classiccars @Rockstarscars pic.twitter.com/E55xHLZY1s— Glenmarch (@GlenmarchCars) 29 декабря 2017 г.
Музыкант скончался в январе 2016 года в возрасте 69 лет от рака печени, с которым боролся последние полтора года. На протяжении карьеры Боуи продал более 136 миллионов записей и вошел в десятку самых успешных артистов в истории британской популярной музыки.