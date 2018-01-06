Вспоминая фантаста Беляева: что предсказал миру автор "Человека-амфибии"

Шестого января 1942 года скончался основоположник советской научной фантастики в литературе, первый из русских писателей, полностью посвятивших себя этому жанру, Александр Беляев.

В своих произведениях, таких как "Голова профессора Доуэля", "Человек-амфибия", "Ариэль", "Звезда КЭЦ" и многих других, писатель предсказал человечеству появление вещей и явлений, в существование которых в то время поверить было невозможно. Sputnik Молдова предлагает вспомнить некоторые его произведения, вернее, то, что в этих произведениях когда-то казалось невероятным, но со временем оказалось возможным.

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Первые литературные публикации Александра Беляева появились в 1906 году.

В 1934 года Беляев познакомился с Гербертом Уэллсом, приехавшим в Ленинград, и начал переписку с Константином Эдуардовичем Циолковским, который позже написал предисловие ко второму изданию его романа "Прыжок в ничто".

За шестнадцать лет творчества Беляев создал семнадцать романов и десятки повестей и рассказов, что делает его самым плодотворным советским писателем, работавшим в этом жанре в первой половине XX века.

Что предсказал Александр Беляев в своих произведениях:

Подводные поселения и фермы Подводная съемка Телевидение Ранцы-буксировщики для пловцов Освоение космоса — пилотируемые космические полёты, выход в открытый космос, полёт на Луну и орбитальные станции © Sputnik. Давид Шоломович Величайшее событие: первый искусственный спутник в космосе Создание новых органов человека Сохранение жизнедеятельности изолированных органов Трансплантология Операции на хрусталике глаза Пластическая хирургия Управление настроением и действиями живого организма Регулирование роста через воздействие на эндокринную систему Препараты, снимающие утомление и стимулирующие умственную деятельность Замораживание как способ временно приостановить биологическое функционирование Радиолокатор Интравизор Беспилотные летательные аппараты Микробиологическое производство Искусственная шаровая молния

По материалам из открытых источников