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Архивное фото космического грузового корабля

Вспоминая фантаста Беляева: что предсказал миру автор "Человека-амфибии"

© NASA.
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Шестого января 1942 года скончался основоположник советской научной фантастики в литературе, первый из русских писателей, полностью посвятивших себя этому жанру, Александр Беляев.

В своих произведениях, таких как "Голова профессора Доуэля", "Человек-амфибия", "Ариэль", "Звезда КЭЦ" и многих других, писатель предсказал человечеству появление вещей и явлений, в существование которых в то время поверить было невозможно. Sputnik Молдова предлагает вспомнить некоторые его произведения, вернее, то, что в этих произведениях когда-то казалось невероятным, но со временем оказалось возможным.

Илон Маск. Архивное фото.
© AFP/ ERIC PIERMONT
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Первые литературные публикации Александра Беляева появились в 1906 году.

В 1934 года Беляев познакомился с Гербертом Уэллсом, приехавшим в Ленинград, и начал переписку с Константином Эдуардовичем Циолковским, который позже написал предисловие ко второму изданию его романа "Прыжок в ничто".

За шестнадцать лет творчества Беляев создал семнадцать романов и десятки повестей и рассказов, что делает его самым плодотворным советским писателем, работавшим в этом жанре в первой половине XX века.

Что предсказал Александр Беляев в своих произведениях:

  1. Подводные поселения и фермы
  2. Подводная съемка
  3. Телевидение
  4. Ранцы-буксировщики для пловцов
  5. Освоение космоса — пилотируемые космические полёты, выход в открытый космос, полёт на Луну и орбитальные станции
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  6. Создание новых органов человека
  7. Сохранение жизнедеятельности изолированных органов
  8. Трансплантология
  9. Операции на хрусталике глаза
  10. Пластическая хирургия
  11. Управление настроением и действиями живого организма
  12. Регулирование роста через воздействие на эндокринную систему
  13. Препараты, снимающие утомление и стимулирующие умственную деятельность
  14. Замораживание как способ временно приостановить биологическое функционирование
  15. Радиолокатор
  16. Интравизор
  17. Беспилотные летательные аппараты
  18. Микробиологическое производство
  19. Искусственная шаровая молния

По материалам из открытых источников




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