Вспоминая фантаста Беляева: что предсказал миру автор "Человека-амфибии"

В своих произведениях, таких как "Голова профессора Доуэля", "Человек-амфибия", "Ариэль", "Звезда КЭЦ" и многих других, писатель предсказал человечеству появление вещей и явлений, в существование которых в то время поверить было невозможно. Sputnik Молдова предлагает вспомнить некоторые его произведения, вернее, то, что в этих произведениях когда-то казалось невероятным, но со временем оказалось возможным.
Первые литературные публикации Александра Беляева появились в 1906 году.
В 1934 года Беляев познакомился с Гербертом Уэллсом, приехавшим в Ленинград, и начал переписку с Константином Эдуардовичем Циолковским, который позже написал предисловие ко второму изданию его романа "Прыжок в ничто".
За шестнадцать лет творчества Беляев создал семнадцать романов и десятки повестей и рассказов, что делает его самым плодотворным советским писателем, работавшим в этом жанре в первой половине XX века.
Что предсказал Александр Беляев в своих произведениях:
- Подводные поселения и фермы
- Подводная съемка
- Телевидение
- Ранцы-буксировщики для пловцов
- Освоение космоса — пилотируемые космические полёты, выход в открытый космос, полёт на Луну и орбитальные станции© Sputnik. Давид Шоломович
- Создание новых органов человека
- Сохранение жизнедеятельности изолированных органов
- Трансплантология
- Операции на хрусталике глаза
- Пластическая хирургия
- Управление настроением и действиями живого организма
- Регулирование роста через воздействие на эндокринную систему
- Препараты, снимающие утомление и стимулирующие умственную деятельность
- Замораживание как способ временно приостановить биологическое функционирование
- Радиолокатор
- Интравизор
- Беспилотные летательные аппараты
- Микробиологическое производство
- Искусственная шаровая молния
По материалам из открытых источников