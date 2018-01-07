Новый сериал снимут по произведению автора "Игры престолов"

Еще одно произведение автора "Игры престолов" Джорджа Мартина будет экранизировано в виде сериала.

СУХУМ, 7 янв — Sputnik. Фантастический триллер будет снят по мотивам новеллы автора "Игры престолов" Джорджа Мартина "Летящие сквозь ночь", сообщает РИА Новости со ссылкой на канал Syfy.

Главного персонажа — доктора Агату Мэтсон — сыграет Гретхен Мол, известная по роли Джиллиан Дармоди в сериале "Подпольная империя".

К касту сериала также присоединились Оуэн Мэкен, Дэвид Аджала, Сэм Страйк, Майя Эшет, Энгус Сэмпсон, Джоди Тернер-Смит и Брайан Ф. О’Бирн.

За адаптацию исходного текста отвечает сценарист Джеффри Бюхлер. Пилотный эпизод срежиссирует Майк Кэхилл.

В процессе создания сериала будут задействованы студия Universal Cable Productions и потоковый канал Netflix.

Произведение "Летящие сквозь ночь" впервые было опубликовано в 1980 году. Новелла повествует о восьми ученых и могущественном телепате, которые отправились к границе Солнечной системы на космическом корабле Nightflyer. Группа исследователей надеется установить контакт с внеземной цивилизацией. Во время путешествия на корабле начинают происходить пугающие события.