15:10 07 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Каспер Рорстед

Глава Adidas считает, что санкции против России наказывают и Запад

© Фото: weartesters.com
Новости
Получить короткую ссылку
14 0 0

Санкции против России бьют и по Западу, приводя в том числе и к потере многих рабочих мест.

СУХУМ, 7 янв — Sputnik. Каспер Рорстед, возглавляющий германский концерн Adidas, считает, что Западу необходимо улучшать отношения с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Рорстеда газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Здание Совета Европы в Страсбурге
© Sputnik. Владимир Федоренко
Совет Европы ищет возможность для отмены санкций против России

"Тот, кто думает, что санкциями мы наказываем только Россию, ошибается. На Западе это привело к потере многих рабочих мест. Политики предпочитают замалчивать этот факт", — заявил руководитель компании.

Рорстед отмечает, что не выступает против санкций, однако Западу необходимо найти выход из проблемы в отношениях с Москвой, так как "невозможно противостоять друг другу годами".

"Я знаю Россию много лет, чувствую с ней близость. Мне нравится эта страна, ее жители и думаю, что в культурном отношении Россия намного ближе Европе, чем другие", — сказал он.

Рорстед считает, что, учитывая неспокойную обстановку в мире, европейским политикам стоит искать союзников вместо того, чтобы ссориться со всеми подряд.

Ранее власти Украины заявили о якобы незаконной деятельности в обход ограничений трех немецких фирм в Крыму, в том числе Adidas. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пообещал "достать компании политически и юридически".

Западные санкции запрещают организациям, находящимся под юрисдикцией Евросоюза, совершать сделки в области недвижимости и инвестиций, предоставлять финансирование, а также создавать совместные предприятия с юридическими лицами, зарегистрированными в Крыму.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Мехдиабад-Дигях-Мамедли
    Невыносимые условия

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

  • Железнодорожная станция
    Вагончик тронется

    "Железная дорога Молдовы" может закрыть 14 станций - проект вынесен на публичные обсуждения министерства экономики и инфраструктуры.

  • Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, архивное фото
    Туризм и ремесла

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил 2018 год в стране годом развития туризма и народных ремесел.

  • Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев
    Атомный эффект

    Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев рассказал о предложении построить в Узбекистане атомную станцию и о том, какой эффект это даст для экономики республики.

  • ID-карта в считывателе ноутбука
    Не оправдал доверия

    Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Мехдиабад-Дигях-Мамедли
    Невыносимые условия

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Празднование Рождества в Сухумском Кафедральном соборе
Праздник Рождества: ночная служба в Сухумском соборе
В ночь на Рождество: кадры богослужения в Сухумском соборе
В ночь на Рождество: кадры богослужения в Сухумском соборе
Как продлить век живой новогодней елки
Как сохранить новогоднюю елку до конца праздников

Соцсети

Sputnikabkhazia