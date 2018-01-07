Глава Adidas считает, что санкции против России наказывают и Запад

Санкции против России бьют и по Западу, приводя в том числе и к потере многих рабочих мест.

СУХУМ, 7 янв — Sputnik. Каспер Рорстед, возглавляющий германский концерн Adidas, считает, что Западу необходимо улучшать отношения с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Рорстеда газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

© Sputnik. Владимир Федоренко Совет Европы ищет возможность для отмены санкций против России

"Тот, кто думает, что санкциями мы наказываем только Россию, ошибается. На Западе это привело к потере многих рабочих мест. Политики предпочитают замалчивать этот факт", — заявил руководитель компании.

Рорстед отмечает, что не выступает против санкций, однако Западу необходимо найти выход из проблемы в отношениях с Москвой, так как "невозможно противостоять друг другу годами".

"Я знаю Россию много лет, чувствую с ней близость. Мне нравится эта страна, ее жители и думаю, что в культурном отношении Россия намного ближе Европе, чем другие", — сказал он.

Рорстед считает, что, учитывая неспокойную обстановку в мире, европейским политикам стоит искать союзников вместо того, чтобы ссориться со всеми подряд.

Ранее власти Украины заявили о якобы незаконной деятельности в обход ограничений трех немецких фирм в Крыму, в том числе Adidas. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пообещал "достать компании политически и юридически".

Западные санкции запрещают организациям, находящимся под юрисдикцией Евросоюза, совершать сделки в области недвижимости и инвестиций, предоставлять финансирование, а также создавать совместные предприятия с юридическими лицами, зарегистрированными в Крыму.