Последствия взрыва всех ядерных реакторов: Земля станет необитаемой

СУХУМ, 7 янв — Sputnik. Если в результате ядерной атаки или природного катаклизма произойдет одновременный взрыв всех АЭС на Земле, то это приведет к тому, что планета станет полностью необитаемой в последующие 156 лет из-за загрязнения почвы и атмосферы цезием-137, сообщает РИА Новости со ссылкой на статью, опубликованную в Journal of Physics Special Topics.

© AFP/ JOEL SAGET Хокинг: мы рискуем уничтожить самих себя

Авторов статьи, начинающих британских ученых интересует необычный круг тем. Например, в 2013 году они выяснили, можно ли отапливать помещение теплом, вырабатываемым членами британского парламента в ходе напряженных дискуссий, а два года назад их интересовали свойства джедайских мечей, возможность сбития астероида лазером и многие другие вещи.

"В конце четвертого сезона сериала "Сотня" его герои улетают в космос, пытаясь спастись от ядерного апокалипсиса, вызванного почти одновременным взрывом всех ядерных электростанций Земли. Главная героиня сериала тогда заявила, что планета станет безопасной через 2199 дней. Мы проверили, так ли это на самом деле", — пишут авторы статьи.

По текущим оценкам ООН и МАГАТЭ, атомные электростанции вырабатывают примерно 11% от общего количества электроэнергии. Сейчас на Земле существует примерно 430 стационарных АЭС и около двух сотен плавучих реакторов, установленных на подводных лодках, ледоколах и плавучих электростанциях. К середине текущего столетия, по прогнозам климатологов ООН, число реакторов удвоится и достигнет примерно 898.

В научно-фантастическом сериале "Сотня" эти реакторы выходят из строя практически одновременно из-за того, что его главная героиня уничтожает систему искусственного интеллекта ALIA, которая устроила ядерную войну в первой серии этой киноэпопеи и одновременно с этим управляла работой всех атомных энергоустановок.

Используя данные, собранные после катастроф на Чернобыльской АЭС и "Фукусиме", британские ученые попытались подсчитать, как много радионуклидов будет выброшено в атмосферу в результате подобного катаклизма и как долго планета будет оставаться непригодной для жизни людей.

Как показали эти расчеты, главная героиня сериала смотрела на эту проблему чересчур оптимистично — выброс больших количеств цезия-137 и других долгоживущих изотопов сделает Землю непригодной для жизни человека на протяжении полутора веков, а не пяти лет.

В первые годы после взрыва ядерных реакторов уровень радиации (если выбросы АЭС будут распределены по поверхности Земли равномерно) будет превышать норму в 35 раз, и только примерно через 50 лет радиационный фон снизится до условно безопасных значений.

Конечно, как подчеркивают ученые, в реальности ничего подобного произойти не может — большинство современных ядерных реакторов оснащено сразу несколькими системами безопасности, которые остановят реакции и заглушат реактор в том случае, если его система охлаждения выйдет из строя.