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Французская певица Франс Галль

Известная певица Франс Галль умерла во Франции в возрасте 70 лет

© AFP/ Bertrand Guay
Новости
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Победительница "Евровидения" 1965 года Франс Галль страдала от онкологического заболевания.

СУХУМ, 7 янв — Sputnik. Французская певица Франс Галль скончалась в воскресенье на 71-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию France Info.

Сообщается, что причиной смерти певицы стало онкологическое заболевание. В середине декабря Галль была госпитализирована в больницу в ближнем пригороде Парижа.

Свою эстрадную карьеру исполнительница, настоящее имя которой Изабель Женевьев Мари Анн Галль, начала еще не будучи совершеннолетней.

В 1965 году она, хрупкая блондинка, представляла Люксембург на песенном конкурсе "Евровидение" с песней Poupee de cire, poupee de son, принесшей ей победу.

Среди прочих Галль сотрудничала с Сержем Генсбуром и Мишелем Берже. В браке с последним у нее родилось двое детей — дочь, умершая впоследствии от муковисцидоза, и сын.




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