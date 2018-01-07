Выписку электронных рецептов введут в регионах РФ в 2018 году

СУХУМ, 7 янв — Sputnik. В рамках закона о телемедицине в нескольких регионах России уже в 2018 году введут электронный документооборот, и в том числе выписку электронных рецептов, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову.

Федеральный закон о телемедицине, предусматривающий, в частности, выписку электронных рецептов и оказание врачебной помощи дистанционно, был принят 29 июля. Документ впервые ввел возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. Закон о телемедицине вступил в силу в РФ с 1 января 2018 года, отдельные положения — с 1 января 2019 года.

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Как отметила Скворцова, закон посвящён трём направлениям внедрения в медицинскую деятельность телемедицинских технологий, одно из них — приобретение дополнительной опции по желанию врача и пациента использовать дистанционные формы консультации, отслеживание состояния пациентов.

"Второе направление — это переход на документооборот, включая электронные рецепты, с 2018 года в тех регионах, которые к этому готовы, и с 2019 года — с расширением перечня на сильнодействующие анальгетики и наркотические препараты", — сказала Скорцова.

По ее словам, это и электронные больничные листы, электронные выписки, справки, медиаматериалы, заключения.

Третье направление закона — формирование единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, "то есть объединение всех региональных сегментов и федерального сегмента в единую систему", добавила министр.