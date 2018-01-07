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В Совфеде РФ допустили выход Россия из ВТО, в случае удовлетворения иска ЕС

© Sputnik. Максим Блинов
Новости
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Факт введения ЕС санкций против России полностью противоречит принципам ВТО, считает замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.

СУХУМ, 7 янв — Sputnik. В случае удовлетворения иска Евросоюза о взыскании с России 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины, Россия может выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), заявил РИА Новости в воскресенье первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.

Ранее Politico стало известно, что из-за ограничения импорта свинины Европейский союз намерен взыскивать с России 1,39 миллиарда евро в год, ВТО уже направила в арбитражный суд требование Брюсселя. Отмечается, что требуемая компенсация равняется общей стоимости экспорта свинины из ЕС в Россию в 2013 году. Планируется, что размер взысканий каждый год будет повышаться на 15%.

"Санкции вообще не согласуются с правилами Всемирной торговой организации",- сказал Калашников.

Он подчеркнул, что введение ЕС санкций против России и ответное эмбарго на поставки продовольствия из Евросоюза абсолютно вне логики законодательства, связанного с ВТО.

"В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем ограничить свое участие во Всемирной торговой организации, возможно и полностью", — полагает сенатор.

Калашников также подчеркнул, что европейцы первыми стали нарушать правила ВТО, используя санкционную политику против нашей страны.

Россельхознадзор с 30 января 2014 года запретил поставки в РФ продукции свиноводства из стран ЕС до получения гарантий безопасности от Еврокомиссии. Решение было принято после того, как вспышка африканской чумы свиней была зафиксирована в Литве. В середине февраля еще один очаг АЧС был выявлен в Польше. В ЕС этот запрет назвали непропорциональным и направили запрос в ВТО с просьбой сформировать экспертную группу по урегулированию спора по поводу введенного Россией запрета на ввоз продукции свиноводства из стран ЕС.




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