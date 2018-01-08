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Американский самолет Boeing P-8A

Самолет ВМС США провел оперативную разведку над Черным морем

CC BY-SA 2.0 / aceebee / Boeing P-8A Poseidon
Новости
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Патрульный противолодочный самолет военно-морских сил США был замечен вблизи побережья Крыма.

СУХУМ, 8 янв — Sputnik. Американский Boeing P-8A Poseidon провел оперативную разведку над акваторией Черного моря вблизи побережья Крыма, сообщает РИА Новости со ссылкой на ресурс Mil Radar, отслеживающий перемещение военной авиации.

Согласно имеющимся данным, воздушное судно с бортовым номером 168432 и позывным PS076 вылетело в воскресенье с военной базы Сигонелла на Сицилии.

Первоначально самолет совершал полет в международном воздушном пространстве к югу от Одессы и западу от Евпатории, затем сделал несколько кругов в зоне к западу от Севастополя, после чего пролетел по направлению к Новороссийску и вернулся обратно.




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