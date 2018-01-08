Самолет ВМС США провел оперативную разведку над Черным морем

СУХУМ, 8 янв — Sputnik. Американский Boeing P-8A Poseidon провел оперативную разведку над акваторией Черного моря вблизи побережья Крыма, сообщает РИА Новости со ссылкой на ресурс Mil Radar, отслеживающий перемещение военной авиации.

US Navy P-8A 168432 PS076 departed Sigonella at 0746z — Black Sea mission pic.twitter.com/aC3wFDmPt3 — Mil Radar (@MIL_Radar) 7 января 2018 г.

Согласно имеющимся данным, воздушное судно с бортовым номером 168432 и позывным PS076 вылетело в воскресенье с военной базы Сигонелла на Сицилии.

Первоначально самолет совершал полет в международном воздушном пространстве к югу от Одессы и западу от Евпатории, затем сделал несколько кругов в зоне к западу от Севастополя, после чего пролетел по направлению к Новороссийску и вернулся обратно.