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Витебский мясокомбинат

Россия будет оспаривать в ВТО претензии Евросоюза по поставкам свинины

© Sputnik. Руслан Кривобок
Новости
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В Минэкономразвития РФ отметили, что Россия не планирует выходить из ВТО из-за претензий Евросоюза, несмотря на то, что о такой возможности ранее заявляли в Совете Федерации.

СУХУМ, 8 янв — Sputnik. Россия перепроверит уже выполненные требования ВТО по поставкам свинины из Евросоюза, созвав новую панель арбитров, заявил РИА Новости директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков.

Такое решение станет ответом на то, что третьего января ЕС обратился в организацию с просьбой создать специальную комиссию для рассмотрения нового требования по поставкам мяса. С чем связаны претензии Евросоюза, непонятно.

"ЕС пока не объяснил нам свое решение. Мы еще в декабре продемонстрировали ВТО и ЕС, что выполнили все решения, сняли запрет на импорт свинины из-за АЧС (африканская чума свиней. — Прим. ред.), он действует только по продэмбарго. Мы отправили копии всех решений Россельхознадзора во исполнение решения арбитров. Но ЕС считает, что мы не выполнили эти требования, и не согласился с нашими доводами", — сказал Медведков.

По словам Медведкова, ЕС не требует от России прямых денежных компенсаций за запрет поставок свинины. Он заявил, что таким образом Евросоюз хочет добиться от ВТО разрешения на ответные меры, "которые компенсируют их потери, например, повысить тарифы на российские товары".

При этом в Минэкономразвития отметили, что Россия не планирует выходить из ВТО из-за претензий ЕС. О такой возможности ранее заявляли в Совете Федерации.

На прошлой неделе стало известно, что ЕС намерен взыскивать с России 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта этого вида мяса. ВТО уже направила в арбитражный суд требование Брюсселя. Заявленная цифра равна стоимости экспорта свинины из ЕС в Россию в 2013 году, а размер взысканий каждый год будет повышаться на 15 процентов.

Россельхознадзор запретил поставки в страну свинины из стран Евросоюза с конца января 2014 года из-за вспышки АЧС в Литве и Польше. В 2017 году Россия по требованию ВТО сняла этот запрет, однако он продолжает действовать уже не из-за АЧС, а на основании продовольственного эмбарго.




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