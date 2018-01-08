СМИ: украинские радикалы заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру

По заявлениям радикалов, акция направлена против "штаба сепаратистов и представителей ФСБ".

СУХУМ, 8 янв — Sputnik. Украинские националисты из общественной организации С14 заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ").

"Около 30 человек в балаклавах из праворадикальной организации С14 заблокировали въезд в пещеры Киево-Печерской лавры и перекрыли шлагбаум", — говорится в сообщении.

По данным телеканала, к участникам протеста вышел наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел и ряд священнослужителей, которые ведут переговоры с радикалами.

Участники акции в ходе протеста жгли фаеры и держали плакаты. Полиция на месте происшествия не препятствует радикалам.

Ранее в рождественскую ночь в Киеве участники другой радикальной организации "Черный комитет" напали на Российский центр науки и культуры, который занимается вопросами гуманитарного сотрудничества. По словам очевидцев, они облили здание красной краской и пытались разбить стекла на фасаде.