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Новая криптовалюта появится на платформе Telegram Open Network

CC0 / MasterTux
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Авторы проекта собираются оставить себе 42% токенов для защиты курса от спекуляций. Капитализация проекта может вырасти с 500 млн долларов на стадии закрытой предпродажи до 5 млрд в итоге размещения.

СУХУМ, 9 янв — Sputnik. Новую криптовалюту планирует запустить Telegram в марте 2018 года, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на fontanka.ru.

Документ с презентацией опубликован 8 января в телеграм-канале "Телеграм-маркетинг". Ошибки в оформлении и опечатки авторы канала объясняют тем, что текст либо был "слит" еще до отправки дизайнеру, либо вообще предназначался для внутреннего использования.

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© REUTERS/ Benoit Tessier/Illustration
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Согласно тексту документа, продажа институциональным инвесторам будет проходить в закрытом режиме и по фиксированной цене в январе. Открытое размещение криптовалюты под условным названием Gram состоится в марте. При этом 42% будут сохранены в резерве самой платформы для того, чтобы защитить их от спекулятивной торговли. Остальное будет продаваться в соответствии со специальной формулой, согласно которой каждый следующий токен дороже предыдущего. При этом криптовалюту интегрируют с мессенджером, а пользователям будет доступен криптокошелек Telegram Wallet.

Более 80% собранных средств предполагается направить на оборудование, увеличение пропускной способности, улучшение качества вызовов и проверку пользователей. Остальное – зарплата, офисы, юридические и консультационные услуги. Командой проекта названы основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров и его брат Николай.

Однако бывший замдиректора "ВКонтакте" Илья Перекопский в комментарии к посту с документом в жесткой форме подверг сомнению его достоверность.




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