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Глава северокорейской делегации Ли Сон Гвон пожимает руку своему южнокорейскому коллеге Чо Мен Гюн перед их встречей в деревне Панмунджом

Министры КНДР и Южной Корей сели за стол переговоров

© REUTERS/
Новости
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Одной из главных тем обсуждения станет участие северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане. Встреча проводится в демилитаризованной зоне, разделяющей два корейских государства.

СУХУМ, 9 янв — Sputnik. Министры КНДР и Южной Кореи начали официальную встречу во вторник 9 января, чтобы обсудить поиск путей улучшения отношений между сторонами, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на мировые СМИ.

Делегацию Южной Кореи возглавил министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мен Гюн. Делегацией КНДР руководит председатель комитета КНДР по мирному объединению родины Ли Сон Гвон.

Накануне Ли Сон Гвон высказал надежду, что "все пройдет хорошо", и переговоры пройдут в "искренней атмосфере".

Церемония Год до Олимпийских игр 2018
© Sputnik. Рамиль Ситдиков
Ким Чен Ын готов обсудить с Южной Кореей участие спортсменов КНДР в ОИ 2018

Чо Мен Гюн, в свою очередь, заявил журналистам, что в переговорах будет обсуждаться участие Северной Кореи в Олимпийских и Паралимпийских играх в Пхенчхане, а также "вопросы улучшения межкорейских отношений".

Как сообщают местные СМИ, в ходе переговоров южнокорейская сторона уже предложила провести переговоры между представителями военного ведомств двух стран. Предполагается, что этот шаг снизит уровень напряженности на Корейском полуострове.

Также на переговорах был поднят вопрос о воссоединении разделенных границей семей.

КНДР заявила о готовности отправить на зимние Олимпийские игры "делегацию высокого ранга", артистов и спортсменов.

Напомним, что встречи на высоком уровне между КНДР и Южной Кореей не проводились с 2015 года. Первый телефонный разговор между двумя Кореями состоялся 3 января.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что именно его активная критика в адрес КНДР привела к проведению переговоров.

 




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