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В России запретили анонимно использовать мобильные мессенджеры

© Sputnik. Игорь Руссак
Новости
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Мессенджеры, которые являются российскими юрлицами или гражданами РФ, могут проводить идентификацию пользователей самостоятельно путем определения абонентского номера, без заключения договора.

СУХУМ, 9 янв — Sputnik. Использование мобильных мессенджеров анонимными пользователями с 1 января 2018 года на территории России запрещено, заявил прокурор РФ Юрий Чайка на заседании генпрокуроров стран-участниц ШОС, передает РИА Новости.

"Услуги по передаче мгновенных сообщений будут предоставляться исключительно пользователям, идентифицированным на основании абонентского номера и соответствующего договора", — заявил генпрокурор.

Закон о регулировании мессенджеров обязывает организатора обмена мгновенными сообщениями (мессенджера) идентифицировать пользователей по номеру телефона на основании договора об идентификации, заключаемого мессенджерами с оператором связи, и отказывать пользователям в обмене сообщениями при несоблюдении этого условия.

Законом установлено, что мессенджеры, которые являются российскими юрлицами или гражданами РФ, вправе осуществлять идентификацию пользователей самостоятельно путем определения абонентского номера, без заключения договора.

Также на мессенджеры возложены обязательства по ограничению рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ. В случае неисполнения этого требования предусматривается возможность ограничения доступа к мессенджеру.

Закон о регулировании мессенджеров направлен, в частности, на борьбу с терроризмом и противоправным контентом.




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