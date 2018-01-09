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Архивное фото газоперерабатывающего завода

Стало известно, когда первая партия газа из России попадет на рынок США

© Sputnik. Э. Котляков
Новости
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Танкер с партией газа должен прибыть в Бостон 22 января.

СУХУМ, 9 янв — Sputnik. Газ с "Ямала СПГ" попадет на рынок США в конце января, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Коммерсант".

Танкер "Кристоф де Маржери" с первой партией сжиженного природного газа (СПГ) с "Ямала СПГ" на борту прибыл в конце декабря в британский порт Айл-оф-Грейн (Isle of Grain), где находится крупный регазификационный СПГ-терминал.

По данным издания, СПГ-танкер Gaselys, принадлежащий Engie, встал на загрузку в Isle of Grain непосредственно после того, как там разгрузился танкер "Кристоф де Маржери" с первым грузом с завода "Новатэка" на Ямале. По словам нескольких собеседников газеты среди трейдеров, Gaselys транспортирует в США именно российский по происхождению газ.

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© Sputnik. Владимир Трефилов
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Первоначально "Новатэк" заявлял, что первая партия СПГ пойдет на азиатский рынок, возможным покупателем называлась китайская CNPC. Однако после запуска "Ямала СПГ" глава "Новатэка" Леонид Михельсон сказал, что первая партия поступит в адрес Novatek Gas & Power. Позднее "Новатэк" сообщил, что партия будет отгружена трейдинговой дочке малайзийской Petronas (Petronas LNG UK Limited).

"Факт, что конечным покупателем выступила Engie, объясняется тем, что у компании есть забронированные мощности по регазификации в терминале Everett (регазификационный терминал, расположенный возле Бостона) на 6,9 миллиарда кубометров в год", — пишет издание. Танкер должен прибыть в Бостон 22 января, добавляет газета. Груз Gaselys — первая импортная партия, которая придет в Everett с 2014 года, отмечает газета. Нынешняя ситуация объясняется резким ростом цен на газ на восточном побережье США. Из-за снежного шторма на днях они поднимались до беспрецедентных 6,3 тысячи долларов за тысячу кубометров, пишет издание.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода СПГ на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), французская Total (20%), китайские CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запланированы три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна дополнительная на 1 миллион. Производство СПГ на первой технологической линии началось в декабре 2017 года.




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