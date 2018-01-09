Стало известно, когда первая партия газа из России попадет на рынок США

СУХУМ, 9 янв — Sputnik. Газ с "Ямала СПГ" попадет на рынок США в конце января, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Коммерсант".

Танкер "Кристоф де Маржери" с первой партией сжиженного природного газа (СПГ) с "Ямала СПГ" на борту прибыл в конце декабря в британский порт Айл-оф-Грейн (Isle of Grain), где находится крупный регазификационный СПГ-терминал.

По данным издания, СПГ-танкер Gaselys, принадлежащий Engie, встал на загрузку в Isle of Grain непосредственно после того, как там разгрузился танкер "Кристоф де Маржери" с первым грузом с завода "Новатэка" на Ямале. По словам нескольких собеседников газеты среди трейдеров, Gaselys транспортирует в США именно российский по происхождению газ.

© Sputnik. Владимир Трефилов Эксперт: СПГ из США не сможет конкурировать с российским газом

Первоначально "Новатэк" заявлял, что первая партия СПГ пойдет на азиатский рынок, возможным покупателем называлась китайская CNPC. Однако после запуска "Ямала СПГ" глава "Новатэка" Леонид Михельсон сказал, что первая партия поступит в адрес Novatek Gas & Power. Позднее "Новатэк" сообщил, что партия будет отгружена трейдинговой дочке малайзийской Petronas (Petronas LNG UK Limited).

"Факт, что конечным покупателем выступила Engie, объясняется тем, что у компании есть забронированные мощности по регазификации в терминале Everett (регазификационный терминал, расположенный возле Бостона) на 6,9 миллиарда кубометров в год", — пишет издание. Танкер должен прибыть в Бостон 22 января, добавляет газета. Груз Gaselys — первая импортная партия, которая придет в Everett с 2014 года, отмечает газета. Нынешняя ситуация объясняется резким ростом цен на газ на восточном побережье США. Из-за снежного шторма на днях они поднимались до беспрецедентных 6,3 тысячи долларов за тысячу кубометров, пишет издание.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода СПГ на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), французская Total (20%), китайские CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запланированы три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна дополнительная на 1 миллион. Производство СПГ на первой технологической линии началось в декабре 2017 года.