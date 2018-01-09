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Новая жизнь с Нового года: попытка не пытка

© Sputnik. Алексей Мальгавко
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Рассчитывать на то, что новая жизнь начнется моментально после наступления Нового года не приходится, считает кандидат психологических наук, психолог Ольга Маховская

Психологи рассказали РИА Новости, возможно ли начать новую жизнь с наступлением Нового года. Череда новогодних праздничных выходных в Абхазии завершится 15 января.

Новый год – новая жизнь

Желание начать новую жизнь сразу после боя курантов можно считать провальным, считает кандидат психологических наук, психолог Ольга Маховская.

"Резко начать, когда все за столами, очень трудно. А начало новой жизни после новогодних праздников происходит. Если кто-то хочет действительно что-то поменять, это нужно делать немедленно, не раздумывая", — отмечает она.

По словам Маховской, людям свойственно откладывать исполнение своих заветных желаний до наступления неких идеальных условий.

"Если сознание настроено искать эти помехи, то оно их всегда найдет: то заболел, то зарплата низкая. Это цепляние за неудачи, чтобы не нести ответственность за серьезный проигрыш", — сказала психолог.

При этом нельзя говорить о том, что длинные новогодние праздники бесполезны.

Наталья Зенцова
© Sputnik
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"Это, скорее, время, когда человек расслабляется и фантазирует. И это тоже важно для начала года – насытить свое воображение, помечтать, загадать желание, понять, что бы вы хотели… Мечта сбывается, когда она конкретна, когда верно оценивается ресурс", — добавила Маховская.

Профессор кафедры общей психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Алексей Осницкий отмечает, что шансы зажить по-новому после Нового года все-таки выше, чем после одного из понедельников, просто потому, что праздник – событие более знаковое.

Не дарите свои мечты другим

По словам Маховской, сразу после Нового года растет число посетителей в фитнес-клубах, что является ярким примером попытки начать новую жизнь.

"Количество людей пополняется хотя бы потому, что друг другу дарят фитнес-абонемент, но в феврале уже все спадает. Потому что для того, чтобы человек ходил в фитнес, нужно, чтобы он этого сам хотел… Ошибка новогодних поздравлений состоит в том, что мы дарим не то, что людям нужно, а то, что мы хотим", — сказала психолог.

Она отметила, что цель подарков — это сделать приятное, подбодрить, повысить самооценку людей. "А какие-то серьёзные планы… это за собой. Это ваша ответственность, не надо дарить свои мечты другим", — добавила она.

Идеальные условия

Осницкий отмечает, что, желая начать новую жизнь, нужно проявить самостоятельность и решить, что именно хочется изменить. Также следует поменьше оглядываться на других, потому что "у каждого забот полон рот, поэтому не надо думать, что все так уделяют внимание вашим каким-то неудачным ходам, главное с ними справляться самостоятельно".

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Начинать новую жизнь стоит постепенно. Например, начав заниматься спортом, нужно не бросаться сразу к тяжелым тренировкам, а приступить с легкой разминки. Введение в свою жизнь некоторых других полезных привычек стоит отложить.

"Например, приучаться к холодным обливаниям лучше не с нового года начинать, а делать это летом, когда водопроводная вода – комнатной температуры", — сказал Осницкий.

"Самое главное – не откладывать радикально, но планировать на праздники – это заведомо обречь себя на неудачу, потому что Новый год – это период расслабления, а не активного начала", — замечает в свою очередь Маховская.

Несколько шансов

Начать новую жизнь сложно, поэтому нужно понимать, что не все может идти гладко с первого раза.

"Надо понимать, что у любого начинания есть тормозной путь, инерционный. Он занимает какое-то время, и надо готовить себя даже к той же диете. Надо, например, сначала купить нужные продукты, домашних предупредить, понимать, что ты, может быть, сорвёшься через три дня, но это ничего", — сказала Маховская.

Она отмечает, что человеку сложно все сразу осознать, поэтому "себе нужно давать три попытки, потому что договариваться придется с внутренним ребенком, инфантильным "я", которое сопротивляется".




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