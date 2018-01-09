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Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров

Евкуров: российские спецслужбы помогут Сирии в борьбе с бандподпольем

© Sputnik. Михаил Воскресенский
Новости
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Россия проводила операцию против "Исламского государства" с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска. 11 декабря 2017 года Владимир Путин отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии.

СУХУМ, 9 янв — Sputnik. Сирии после победы над запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство" еще предстоит борьба с бандподпольем, а помочь в этом смогут российские спецслужбы, считает глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Россия проводила операцию против ИГ с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска. Одиннадцатого декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома ИГ в этой стране. При этом в Сирии продолжат функционировать две российские военные базы — Хмеймим и Тартус.

По словам Евкурова, дальше Сирию ждет непримиримая бескомпромиссная борьба с бандподпольем, с теми, кто не согласен с победой сирийской армии.

"Террористы оставили ячейки — и спящие, и активные. За ними стоят спецслужбы ряда иностранных государств. Будет очень тяжело, потому что у сирийских спецслужб нет опыта борьбы с бандподпольем, как не было опыта борьбы с международным терроризмом у сирийской армии. У наших спецслужб такой опыт есть, и я уверен, что они помогут Сирии так же, как помогали наши вооруженные силы", — сказал Евкуров.

Он отметил, что кроме бандподполья, на территории Сирии остаются различные формы оппозиции — те, кто вернулись к мирной жизни.

Архивное фото российской боевой авиации на авиабазе в Сирии
© Sputnik. Дмитрий Виноградов
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"Одни сдали оружие, другие не сдали, третьи обеспечили порядок на своей территории — как с ними договариваться? Это сложная работа. Любое напряжение отношений в зонах деэскалации с теми, кто подписал мирное соглашение с правительством, может привести к конфронтации. Здесь очень важно, чтобы руководство Сирии выстроило с ними отношения, потому что третья сторона всегда будет пытаться поссорить их между собой", — считает глава Ингушетии.

Кроме того, по мнению Евкурова, очень важно прекратить преследование всех, кто сдался, кто вернулся к мирной жизни: должна быть амнистия независимо от тяжести преступлений.

"Еще один немаловажный фактор — масштабное восстановление. Когда руины начинают вновь превращаться в красивые города, у людей появляется надежда, уверенность, что терроризм побежден", — подчеркнул Евкуров.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы. США с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против группировки "Исламское государство" без согласия властей страны.




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