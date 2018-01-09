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Граница.

Вплавь до России: отчаянного гражданина задержали на Псоу

© Sputnik Томас Тхайцук
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За переход границы незаконным путем Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело.

СУХУМ, 9 янв – Sputnik. Нарушителя, переплывшего реку Псоу, на российском берегу задержали сотрудники ФСБ. Об этом сообщает телеканал "Кубань-24".

"Пловец пояснил, что приехал в Абхазию из Кабардино-Балкарской Республики на заработки, он планировал перед Новым годом заняться транспортировкой цитрусовых", — говорится в сообщении.

По словам мужчины, его планы не реализовались, поэтому ему пришлось вернуться в Россию незаконным путем.

Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по данному факту, сообщает пресс-служба управления.




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