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Граница

Таможенный пункт запустит Южная Осетия на границе с Грузией

© Sputnik. Наталья Айриян
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Из Грузии в Ленингорский район будет запрещено провозить продукты животноводства, в том числе скот.

СУХУМ, 9 янв — Sputnik. В середине января 2018 года откроется таможенный пункт на границе Южной Осетии и Грузии, пункт будет действовать в месте упрощенного пересечения границы "Раздахан", сказал глава таможенного комитета Южной Осетии Мурат Цховребов, передает Sputnik Южная Осетия.

По его словам, на границе с Грузией уже оборудованы вагончики, в которых будут нести службу сотрудники таможни, которым предстоит проверять грузы и товары, которые пересекают границу республики.

Согласно распоряжению правительства, жители Ленингорского района имеют право ввозить из Грузии не более 50 килограммов грузов на человека. Так как пограничники не имеют права контролировать и взвешивать грузы, этими вопросами и займется таможенный пункт.

Кроме того, из Грузии в Ленингорский район будет запрещено провозить продукты животноводства, в том числе скот, с этой целью вместе с сотрудниками таможни на посту также будут находиться сотрудники "Югсельхознадзора".




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