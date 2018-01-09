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Полки супермаркета в Каракасе

Инфляция в Венесуэле в 2017 году составила 2600%

© REUTERS/ Marco Bello
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Николас Мадуро счиате, что причиной кризиса стал заговор оппозиции и властей США.

СУХУМ, 9 янв – Sputnik. Уровень инфляции в Венесуэле в 2017 году превысил 2600%, сообщил Комитет по финансам Национальной ассамблеи Венесуэлы, передает Sputnik Беларусь.

Только в декабре цены в стране выросли на 85%, в последний раз Центробанк публиковал статистику цен на потребительские товары два года назад.

Президент страны Николас Мадуро распорядился снизить цены на отдельные продукты в розничной торговле, в результате чего сливочное масло за последнюю неделю подешевело с 35 до 20 долларов США.

Каракас
© Sputnik. Алексей Бабушкин
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Один из членов парламента Хосе Герре отметил, что ежемесячный уровень инфляции в стране превышает показатели всех латиноамериканских государств вместе. Он отметил, что инфляция может вырасти до 10000%, если швейцарский банк Cantonale Vaudoise продолжит финансировать правительство.

В апреле 2017 года МВФ предполагал, что к концу года инфляция в Венесуэле превысит 720%. Еще в октябре депутат Национальной ассамблеи Анхель Альварадо в соцсетях заявил, что инфляция в октябре составила 45,5%, а накопленная инфляция к октябрю достигла 825%. Это означало начало гиперинфляции. Если в начале ноября один доллар стоил 41 тысячу боливаров, то к концу ноября – около 84 тысяч.

Президент Мадуро видит причину кризиса в заговоре оппозиции и властей США. Летом 2017 года вице-президент Майк Пенс заявлял, что президент США Дональд Трамп воинственно настроен по отношению к Венесуэле, и заявлял, что Штаты не будут сидеть сложа руки, пока эта страна идет к диктатуре. "То, что Венесуэла оказалась на грани потери государственности, угрожает нашей безопасности, процветанию всего нашего полушария и граждан Соединенных Штатов Америки", – сказал Пенс, выступая в Колумбии после того, как Трамп упомянул возможность военного вмешательства в дела этого государства.




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