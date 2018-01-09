Назвали самого дорогого футболиста мира

Неймар да Силва Сантос Жуниор - нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии.

СУХУМ, 9 янв — Sputnik. Два года подряд футболист Неймар становится самым дорогостоящим футболистом мира, стало известно из данных Международного центра спортивных исследований (CIES), которые опубликованы на официальном сайте организации, передает Р-Спорт.

Переход Неймара летом из "Барселоны" в "ПСЖ" установил мировой трансферный рекорд — 222 миллиона евро. На данный момент контракт 25-летнего бразильца стоит 213 миллионов евро. Вторым в списке самых дорогостоящих игроков идет аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси (202,2 млн евро). Замыкает тройку нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн (194,7 млн евро).

Занимавший седьмое место в этом списке в прошлом году португалец Криштиану Роналду из мадридского "Реала" в новом рейтинге занимает 49-е место. Стоимость португальца составляет 80,4 миллиона евро.

В топ-10 также вошли: Килиан Мбаппе ("ПСЖ", 192,5), Пауло Дибала ("Ювентус", 174,6), Деле Алли ("Тоттенхэм", 171,3), Кевин де Брёйне ("Манчестер Сити", 167,8), Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед", 164,8) Антуан Гризманн ("Атлетико", 150,2) и Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", 147,5).

При исследовании учитывались такие факторы, как возраст футболиста, его позиция, длительность контракта.