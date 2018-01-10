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Архивное фото парламента в Венесуэле

Парламент Венесуэлы назвал незаконным эмиссию национальной криптовалюты

© AFP/ FEDERICO PARRA
Новости
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Ранее Николас Мадуро объявил о начале эмиссии первых 100 миллионов новой национальной криптовалюты "петро".

СУХУМ, 9 янв — Sputnik. Эмиссия криптовалюты "петро" противоречит Конституции и незаконна, считает Парламент Венесуэлы, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Economista.

В отсутствие проправительственных депутатов конгресс одобрил документ, аннулирующий декрет президента Венесуэлы Николаса Мадуро о выпуске "петро".

Как заявляют оппозиционные депутаты, власти страны выпустили криптовалюту, чтобы "избежать контроля над операциями по госдолгу" и получить финансирование "нелегальным путем", а также избежать давления в связи с задержкой выплат по ряду облигаций, произошедших в последние месяцы.

Каракас
© Sputnik. Алексей Бабушкин
Эмиссию первых 100 млн венесуэльской криптовалюты "петро" объявил Мадуро

Кроме того, по их мнению, обеспечение стоимости "петро" нефтяными запасами в районе реки Ориноко нарушает законодательство страны.

Венесуэльский парламент фактически исключен из системы принятия решений в южноамериканской стране. Его функции полностью перешли к пропрезидентскому национальному учредительному собранию, которое занимается в том числе подготовкой изменений в конституцию, а также взяло на себя всю полноту законодательной власти.

На прошлой неделе Мадуро объявил о начале эмиссии первых 100 миллионов новой национальной криптовалюты "петро". По его словам, использование новой технологии поможет преодолеть финансовую блокаду Венесуэлы. Тогда же он заявил, что поддержкой новой криптовалюте будут имеющиеся у страны запасы нефти, золота и бриллиантов. Министерство финансов Венесуэлы уточнило, что криптовалюта необходима, чтобы осуществлять финансовые транзакции и искать новые способы финансирования. Венесуэла выделила 5 миллиардов баррелей нефти для обеспечения стоимости создаваемой криптовалюты.




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