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Геннадий Головкин

Всемирный боксерский совет назвал лучшего боксера 2017 года

© AFP/ John GURZINSKI
Новости
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Бой Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем Альваресом был признан WBC лучшим в 2017 году.

СУХУМ, 10 янв — Sputnik. Всемирный боксерский совет (WBC) признал Геннадия Головкина лучшим боксером 2017 года, сообщается на официальном сайте организации, передает РИА Новости.

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В прошлом году чемпион мира в среднем весе по четырем версиям Головкин провел два боя. В марте он победил американца Дэниела Джейкобса, а в сентябре его поединок с мексиканцем Саулем Альваресом завершился вничью. Этот бой был признан WBC лучшим в 2017 году.

Событием года стал бой между американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим и ирландским бойцом UFC Конором Макгрегором. Поединок, прошедший в августе по правилам бокса, завершился победой американца техническим нокаутом. Гонорар Мэйуэзера-младшего (без учета доходов от телетрансляций, продажи билетов, мерчендайзинга и спонсорских выплат) за бой с Макгрегором составил 100 миллионов долларов, ирландца — 30 миллионов.

Выступлением года WBC назвал победу американца Деонтея Уайлдера нокаутом в первом раунде над канадцем Бермейном Стиверном.




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