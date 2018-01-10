СМИ: новая ядерная политика США направлена на сдерживание РФ, КНДР и Китая

СУХУМ, 10 янв — Sputnik. Ограничения на использование ядерного оружия и разработка новой ядерной боеголовки для ракет Trident — это часть плана администрации Дональда Трампа по сдерживанию России от применения ядерных боеголовок, заявил бывший американский чиновник, передает РИА Новости со ссылкой на газету Guardia.

Как заявил спецсоветник экс-президента США Барака Обамы по вопросам контроля за вооружениями и нераспространению ядерного оружия Джон Вульфстал, новый обзор ядерной политики, подготовленный Пентагоном, предусматривает использование модифицированных баллистических ракет подводного пуска Trident D5 с подобными боеголовками с целью сдерживания РФ от использования ядерных боеголовок тактического назначения при конфликте в Восточной Европе.

© Sputnik Иван Руднев Последствия взрыва всех ядерных реакторов: Земля станет необитаемой

Как ожидается, первый за восемь лет обзор конфигурации ядерных сил может быть опубликован в конце января. По данным издания, новая политика также предполагает расширение условий, при которых США могли бы использовать ядерный арсенал. К ним относится ответ на неядерную атаку, повлекшую большое количество жертв, или на атаку объектов жизнеобеспечения населения, управления и контроля за ядерным вооружением.

По данным издания, новая ядерная политика является значительно более воинственной по сравнению с политикой, существовавшей при администрации Обамы, которая была направлена на уменьшение роли ядерного оружия в обороне США. Как утверждает Вульфстал, последняя версия обзора является менее воинственной из рассматриваемых ранее проектов.

"В ней (финальной версии обзора) нет многих ужасных вещей, которые были там изначально. Согласно тому, что сказали мне люди, которые написали это, то, чего они пытались добиться — это послать четкое сдерживающее сообщение русским, северокорейцам и китайцам. Используемый там хороший, сдержанный, но сильный язык дает ясно понять, что любая попытка России или КНДР использовать ядерное оружие приведет к массовым последствиям для них", — заявил Вульфстал.

По данным издания, сторонники контроля за вооружениями выразили тревогу по поводу нового предложения о создании более «пригодного для использования» ядерного оружия меньшего размера, отметив, что это делает более вероятной возможность начала ядерной войны.